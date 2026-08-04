El canciller Roberto Velasco recibido este martes 4 de agosto al secretario de Estado de El Vaticano, Pietro Parolin, previo al encuentro que sostendrá el miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que el canciller Velasco sostendrá una reunión de trabajo con Parolin para dialogar sobre la relación bilateral.

Destacó la SRE que México y la Santa Sede conmemorarán 34 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas en septiembre.

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"Han mantenido una larga tradición de apoyo a la solución pacífica de controversias, al derecho internacional y al fortalecimiento del multilateralismo", dijo Relaciones Exteriores.

En mayo pasado, el secretario de Relaciones Exteriores recibió al nuncio apostólico Joseph Spiteri, con quien conversó sobre reactivar el diálogo y visitas de alto nivel para fortalecer vínculos bilaterales con El Vaticano

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En la Cancillería, Velasco y Spiteri también dialogaron de "la relevancia de fortalecer la cooperación y la visión humanista compartida entre México y la Santa Sede".

Este encuentro se dio en el marco de la invitación que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a el Papa León XIV para que visite nuestro país.

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