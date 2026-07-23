Un hombre de aproximadamente 45 años de edad murió tras ser víctima de un ataque directo con arma de fuego en calles de la colonia Pedregal de Santa Úrsula, en la alcaldía Coyoacán.

Los hechos ocurrieron la tarde de este jueves sobre la calle San Benjamín, casi esquina con Avenida Estadio Azteca, cerca de una tienda de conveniencia, donde vecinos reportaron al número de emergencias haber escuchado múltiples detonaciones de arma de fuego.

Testigos señalaron que, tras la agresión, dos sujetos escaparon a bordo de una motocicleta negra.

De acuerdo con los primeros reportes, uno de los presuntos responsables vestía playera blanca y pantalón de mezclilla azul, mientras que el segundo portaba playera color vino, pantalón negro y llevaba una mochila de repartidor de la aplicación DiDi, característica que ahora forma parte de las líneas de investigación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar y localizaron a la víctima tendida sobre la cinta asfáltica con abundante sangrado por impactos de bala.

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Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) le brindaron atención prehospitalaria y lo trasladaron de emergencia al Hospital General de Zona 32 Villa Coapa; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, perdió la vida mientras recibía atención médica.

“Escuchamos varios disparos y después vimos a la gente correr. Cuando salimos ya estaba el hombre tirado y poco después llegaron las patrullas y la ambulancia”, relató un vecino de la zona.

Otro habitante comentó que los agresores huyeron a gran velocidad en motocicleta. “Solo alcanzamos a ver que llevaban una mochila de repartidor. Todo ocurrió en cuestión de segundos”, señaló.

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Matan a balazos a un hombre en Santa Úrsula Coapa; agresor escapó con mochila de repartidor. Foto: Juan Carlos Williams

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La zona donde ocurrió la agresión fue acordonada por policías capitalinos, quienes notificaron al Ministerio Público para el inicio de la carpeta de investigación. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar en busca de indicios que permitan esclarecer el crimen.

Como parte de las diligencias, autoridades analizan imágenes de cámaras de videovigilancia para identificar la ruta de escape de los responsables y establecer el móvil del ataque.

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