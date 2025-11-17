El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ordenó a la Secretaría Jurídica del partido que respalde legalmente a los jóvenes que fueron detenidos por la Policía de la Ciudad de México durante la movilización de la Generación Z, el pasado sábado en el Zócalo capitalino.

“He dado la instrucción para que todo el equipo de la Secretaría Jurídica del PRI nacional se ponga al servicio de las familias de los jóvenes estudiantes que están siendo detenidos por el narcogobierno de Morena”, informó en redes sociales.

El dirigente priista detalló que los jóvenes aprehendidos contarán “con el respaldo total de nuestros expertos para sumar esfuerzos y acompañar legalmente este proceso, con el objetivo de lograr su liberación”.

Alejandro Moreno anunció que también los abogados de los legisladores federales del partido tricolor les ofrecerán asesoría legal gratuita porque “están a disposición del pueblo de México”.

Para concretar este apoyo legal, el presidente del PRI pidió a las familias de los detenidos comunicarse a los teléfonos (55) 5729 9600 y (55) 5541 9100 para ser atendidas. “A partir de mañana, también podrán acudir directamente a las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde recibirán atención inmediata”, puntualizó.

“¡No están solas! Cuentan con todo el respaldo del PRI. Vamos a unirnos, a organizarnos, y a ser cada vez más quienes enfrentemos con firmeza a este narcogobierno fallido y represor. ¡Vamos a poner orden en México!”, señaló en su mensaje en redes sociales.

