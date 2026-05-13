Más Información

AICM habilita bahías para Uber y DiDi; Guardia Nacional refuerza operativos en terminales

AICM habilita bahías para Uber y DiDi; Guardia Nacional refuerza operativos en terminales

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

Morena, PT y Verde, van por nuevo blindaje anticrimen; analizan pedir investigaciones preliminares a FGR y Seguridad

"Tenemos una enorme deuda con el sistema educativo"; especialistas abordan cambios al calendario de la SEP Con los de Casa

"Tenemos una enorme deuda con el sistema educativo"; especialistas abordan cambios al calendario de la SEP Con los de Casa

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

Aplazar elección judicial para 2028 ahorraría 2 mil mdp: Taddei; alistan todo para 2027

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR de "Ubica tu Casilla"; pide evitar confusión rumbo a elecciones

Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

Sheinbaum defiende triunfo de Rocha Moya en 2021; "no hubo denuncias, no hay nada que ponga en duda esa elección", dice

Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

Rocha Moya e Inzunza, sin apariciones públicas desde que EU los ligó al narco; ¿qué sabemos de ellos?

FGR investiga posibles invasión a la competencia federal en caso CIAgate; narcolaboratorio continúa en resguardo

FGR investiga posibles invasión a la competencia federal en caso CIAgate; narcolaboratorio continúa en resguardo

Tercera llamada; DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México

Tercera llamada; DEA y Pentágono se suman a amenazas contra México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cargó nuevamente contra el Gobierno de este miércoles al asegurar que la isla está "controlada por una empresa propiedad de generales militares", en una nueva crítica en medio de la presión de Washington sobre La Habana, que se ha intensificado en las últimas semanas.

"La riqueza en Cuba está controlada por una empresa propiedad de generales militares que se quedan con todo el dinero", puntualizó Rubio durante una entrevista exclusiva con Fox News, transmitida esta noche y que fue grabada en el AF1 rumbo a .

El jefe de la diplomacia estadounidense, de raíces cubanas, también advirtió que actualmente en Cuba las personas "literalmente comen basura de las calles" y que en paralelo la "empresa" que controla la isla tiene a su disposición 16 mil millones de dólares.

Lee también

La semana pasada, EE.UU. anunció sanciones para el conglomerado militar cubano , a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía de la isla en medio de las amenazas del presidente, Donald Trump, de hacerse con el control del país caribeño.

Estas nuevas "medidas decisivas" de Washington buscan "seguridad nacional de los Estados Unidos" y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos", dijo Rubio.

"A tan solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y terroristas. Cabe esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas", agregó Rubio.

Lee también

De acuerdo con el Departamento de Estado, la empresa militar Gaesa "constituye el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba", al controlar un "economía de la isla" del 40 % o más de la economía de la isla, en beneficio de las "élites corruptas", mientras el pueblo cubano sufre una de las crisis económicas más severas de la historia del país.

Donald Trump firmó el 1 de mayo una nueva orden ejecutiva para extender la cobertura de las sanciones contra Cuba hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas. Esto se suma al bloqueo petrolero a la isla impuesto en enero pasado por el estadounidense, que ha dicho que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y podría desplazar el portaviones USS Abraham Lincoln a aguas caribeñas.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Te pueden suspender el pago? IMSS lanza alerta por registro biométrico para pensionados. Foto: Especial / IMSS

¿Te pueden suspender el pago? IMSS lanza alerta por registro biométrico para pensionados

visa americana. iStock/AaronAmat

Visa Einstein: el permiso ‘secreto’ para vivir en Estados Unidos que casi nadie aprovecha

México. iStock / Marcos Elihu Castillo Ramirez

Países que no necesitan visa para entrar a México: lista oficial y qué debes saber

Cocineros en España. Foto: Gemini

Buscan personas cocineras mexicanas para trabajar resort de España: Salario y requisitos

Valle de los Elefantes. Foto: Cortesía Visit San Diego

Así es el Valle de los Elefantes que cautiva a visitantes en San Diego Zoo Safari Park