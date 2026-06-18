La Asociación de Bancos de México (ABM), la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Visa, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Getnet impulsan una campaña para promover entre turistas extranjeros y usuarios nacionales el uso de pagos digitales en el Metro y Metrobús de la Ciudad de México, como parte de la estrategia para reducir el uso del efectivo durante el Mundial 2026.

Las instituciones informaron que todas las estaciones de ambos sistemas de transporte ya aceptan pagos con tarjetas internacionales.

Reportaron que en las primeras semanas de pruebas se registraron operaciones con tarjetas Visa emitidas en 78 países, con el objetivo de facilitar la movilidad de los visitantes que llegan al país durante la justa mundialista y fortalecer la infraestructura de pagos digitales para el turismo y el transporte urbano.

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El presidente de la ABM, Emilio Romano, señaló que la digitalización y la bancarización son prioridades del sector financiero hacia 2030 y destacó que el transporte público representa una oportunidad para reducir el uso de efectivo y ampliar la inclusión financiera.

Por su parte, el presidente de la Condusef, Óscar Rosado Jiménez, afirmó que el avance de los pagos sin contacto debe ir acompañado de educación financiera para que los usuarios conozcan y utilicen estos medios con seguridad.

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La estrategia busca modernizar el transporte público y ampliar el acceso a herramientas financieras digitales durante la Copa del Mundo. Foto: Unsplash

A su vez, el director general de Visa en México, Francisco Valdivia, indicó que la integración de medios de pago digitales en el transporte público mejora la experiencia de movilidad y favorece la inclusión financiera. Las instituciones participantes señalaron que mantendrán los esfuerzos para ampliar el acceso a pagos digitales y responder a las nuevas necesidades de movilidad y turismo en la Ciudad de México.

Las empresas señalaron que desde 2021 han realizado inversiones para habilitar pagos con tarjeta en los principales sistemas de transporte masivo de la capital. Los pagos sin contacto comenzaron en Metrobús en septiembre de ese año y para octubre de 2023 se extendieron a todas las líneas.

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En el Sistema de Transporte Colectivo Metro la implementación inició en septiembre de 2024 y entre 2024 y 2025 el número de transacciones realizadas con tarjetas Visa en ambos sistemas se duplicó.

De acuerdo con Visa, las transacciones sin contacto con sus credenciales representan ya 30% del total de operaciones realizadas en México.

Como parte de la iniciativa, las organizaciones lanzaron una campaña de educación financiera protagonizada por el exfutbolista Jorge Campos, para promover los pagos sin contacto mediante tarjetas, teléfonos móviles y relojes inteligentes.

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