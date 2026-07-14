Tras ser sancionado por cometer violencia política de género en contra de Grecia Quiroz, el senador Gerardo Fernández Noroña acusó al Tribunal Electoral de Michoacán de cometer una “arbitrariedad” y aseguró que decirle “fascista” a la presidenta municipal de Uruapan por sus aspiraciones electorales no implica ninguna agresión.

Para justificar sus críticas hacia la líder del “Movimiento Independiente del Sombrero”, Noroña aseguró en un video publicado en sus redes sociales que hubo una “evidente intención electoral” en que Quiroz responsabilizara a Raúl Morón, quien aspira a ser candidato de Morena para la gubernatura de Michoacán, del asesinato de Carlos Manzo.

Según consideró, si hubiera llamado fascista a un hombre “que entra en sustitución de su mujer asesinada” nadie le diría que está cometiendo violencia política en razón de género, motivo por el que calificó como “un despropósito” la sentencia del tribunal estatal.

Lee también "Se siente muy machito para intimidar a las mujeres"; Alito Moreno critica a Noroña por violencia política contra Grecia Quiroz

“¿Cómo decir que se despertó la ambición, que tiene una clara intencionalidad electoral y que es fascista esa persona es violencia política de género? ¿En qué parte de la legislación sobre violencia política de género pueden sostener semejante arbitrariedad?”, cuestionó el legislador a las magistraturas que por unanimidad fallaron en su contra.

De acuerdo con el expresidente del Senado, esta resolución marca un precedente grave y cierra el debate político entre hombres y mujeres, además de supuestamente dañar su reputación legislativa.

[Publicidad]

Grecia Quiroz rinde protesta como alcaldesa de Uruapan (05/11/2025). Foto: Especiales

“Me quieren poner el 'San Benito' de violentador, que es una infamia. Están queriendo cerrarme el camino a la actividad política y están contribuyendo a las campañas de denuesto que la derecha endereza todo el tiempo en mi contra. No se los voy a aceptar”, advirtió.

Lee también SESNSP: Homicidios dolosos bajaron 48% de septiembre del 2024 a junio del 2026; son vidas que no se perdieron, destaca Sheinbaum

Fernández Noroña retó a los magistrados a que públicamente expliquen su sentencia y “que salgan a dar la argumentación” en donde expliquen por qué decir que alguien tiene una posición fascista es un acto de violencia política de género.

[Publicidad]

“De triunfar su resolución sería la muerte del debate político entre hombres y mujeres en el país. Y esa responsabilidad ustedes la llevan en sus hombros”, concluyó el senador.

Previamente, el legislador de la bancada guinda ya había anunciado su intención de impugnar esta sentencia y afirmó que con este asunto se buscaba desacreditarlo para frenar su intención de contender nuevamente por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.

em/apr