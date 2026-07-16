Los boletos para ver los partidos de Pumas en el Estadio Olímpico Universitario aumentaron significativamente de precio. El incremento se dio en todas las zonas del inmueble capitalino, de acuerdo a un análisis comparativo de TV Azteca, de cara al inicio del torneo Apertura 2026 en el futbol mexicano.

En comparación con la fase regular del certamen pasado, el costo de las entradas en la Cabecera Norte pasó de 210 a 350 pesos. Esto representa un incremento del 66.7 por ciento. Mientras que, en la Cabecera Sur, aumentó de 350 a 420 pesos. Lo cual refleja que, en esta zona, el precio se agrandó en un 20 por ciento.

El costo del Pebetero creció en un 33.3 por ciento, ya que los boletos pasaron de 360 a 480 pesos. La Planta Baja del Estadio Olímpico Universitario aumentó de 430 a 510 pesos, a la par que las secciones del Palomar y Palomar Goya costarán 580 y 630 pesos para la primera fecha del Apertura 2026.

Las áreas de Platea y Palco registraron el mayor incremento de precio, ya que pasaron de costar 750 a 1,150 pesos.

La comparación de costos se dio entre la Jornada 16 del Clausura 2026 y la Jornada 1 del Apertura 2026. Ambos compromisos en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Pumas, ahora dirigido por el estratega Esteban Solari, deberá dejar atrás la dolorosa caída que sufrió en la final del Clausura 2026, donde dejó escapar la posibilidad de levantar su octava estrella ante Cruz Azul. El nuevo camino de los auriazules en el Apertura 2026 iniciará este sábado, 18 de julio, ante los "Tuzos" de Pachuca.

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Vista panorámica del Estadio Olímpico Universitario, previo al torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

¿Qué partidos de la fase regular del Apertura 2026 jugará Pumas en el Estadio Olímpico Universitario?

Sábado, 18 de julio

Pumas vs Pachuca | 17:00 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 1 del Apertura 2026.

Domingo, 16 de agosto

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Pumas vs Querétaro | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 4 del Apertura 2026.

Domingo, 23 de agosto

Pumas vs Necaxa | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 5 del Apertura 2026.

Domingo, 6 de septiembre

Pumas vs León | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 7 del Apertura 2026.

Domingo, 27 de septiembre

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Pumas vs Atlético de San Luis | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 10 del Apertura 2026.

Domingo, 11 de octubre

Pumas vs Cruz Azul | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 11 del Apertura 2026.

Sábado, 24 de octubre

Pumas vs Tigres | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 14 del Apertura 2026.

Sábado, 7 de noviembre

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Pumas vs América | 21:00 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 16 del Apertura 2026.

Sábado, 21 de noviembre

Pumas vs Monterrey | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Jornada 17 del Apertura 2026.

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