El gran sueño de la afición atlantista se hizo realidad hace un par de meses, cuando se confirmó el regreso del Potro de Hierro a la Liga MX, pero ahora la duda es: ¿Qué será una buena temporada para ellos?

Según Félix Fernández, voz autorizada del atlantismo, el cuadro de Miguel Herrera ya tiene una gran característica: “Se va a matar en la cancha, que es el mínimo ingrediente que le ha pedido a todos y cada uno de sus equipos”.

Ante la gran inversión para comprar el lugar del Mazatlán FC en la máxima categoría, la directiva del Atlante ha tenido ciertas dificultades para poder traer futbolistas.

“Con la desventaja económica que hay, o con la gran diferencia que existe en esta Liga, diría que si el Atlante está a mitad de tabla, podemos decir que fue un muy buen torneo para arrancar. Se tiene, por un lado, la oportunidad de competir sin descender, pero —por otro lado— se tiene la desventaja de pelear contra grandes empresas”, resaltó.

Jugadores como Eugenio Pizzuto, Luis Puente, Eduardo Tercero y Óscar Jiménez son algunos de los que buscan aprovechar este “segundo aire” para consolidarse en Primera.

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