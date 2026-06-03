Shakira insiste en mirar hacia atrás con gratitud, incluso cuando se trata de etapas muy dolorosas.

“Detrás de cada experiencia en la vida siempre hay una lección, y debemos estar agradecidos por todas las lecciones, incluso por las personas que nos dejan cicatrices”, declaró la intérprete colombiana a la revista People.

Mientras la ex del futbolista español Gerard Piqué se prepara para su próximo show en el Mundial, que ofrecerá junto a artistas como Madonna y BTS en el MetLife Stadium de East Rutherford, la cantante reflexiona sobre la resiliencia que ha desarrollado en medio de los escándalos amorosos, fiscales y familiares que ha enfrentado en los últimos años: “Siempre pensé que era más frágil o más débil de lo que la vida me demostró ser”, dijo.

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La artista también destacó que hay lecciones que “simplemente nos hacen ser mejores” y expresó su admiración por las madres que, sin importar las circunstancias, deben seguir adelante: “Cuando tu mundo se derrumba tienes que levantarte, pagar las cuentas, llevar a tus hijos a la escuela. La vida tiene que continuar”.

Aunque reconoce el dolor, no idealiza la trayectoria “La vida es una perra, pero vale la pena vivirla porque los amigos están ahí para ti”, concluye.

Actualmente, la cantante promociona su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, que regresa a Estados Unidos el 13 de junio, además de su actuación en el medio tiempo de la Copa del Mundo el 19 de julio en Nueva Jersey, donde presentará el tema oficial “Dai Dai”.

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Shakira y su conexión con el fútbol

Uno de los rostros más icónicos de los Mundiales es el de Shakira, quien marcó el torneo de 2006 con “Hips Don’t Lie” y posteriormente el de 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)”, canción que interpretó en la ceremonia de clausura de ese año. Fue también en ese contexto donde conoció a Piqué, con quien más tarde tuvo dos hijos: Milan, de 14 años, y Sasha, de 11.

“Tengo una conexión con el fútbol que parece inquebrantable”, señaló la cantante en la entrevista.

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Además, reveló que a sus hijos los llama los “niños Waka”, ya que considera que nacieron gracias a esa canción, la cual a su vez la llevó al Mundial.

Sin embargo, en 2023, la intérprete plasmó su ruptura con el exfutbolista en el álbum Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

“Fue pura catarsis. Realmente necesitaba escribir sobre lo que estaba viviendo sin ningún tipo de censura”, concluyó.