Lupita Nyong´o fue una de las personalidades famosas que se dieron cita en la final de la Copa Mundial 2026 y, sin que quedase muy claro, por cuál de los equipos se decantó; España o Argentina, lo que sí demostró es que México corre por sus venas pues, a pesar de que la selección fue eliminada desde octavos de final, la actriz portó la playera oficial de nuestro equipo.

De madre y padre kenianos, pero nacida en México y, nacionalizada estadounidense, la actriz se tiene arraigada a sus raíces pues, a pesar de que su carrera la ha forjado, por entero, en Hollywood, sigue mostrando el orgullo que le produce haber nacido en nuestro país.

A tal grado que, cuando México jugó contra Inglaterra, compartió un video, junto a Tom Holland, con quien comparte créditos en "The Odissey"("La Odisea"), en donde agitaban las playeras de ambas selecciones, la mexicana y la inglesa, respectivamente, como sinónimo de apoyo.

Lee también Piqué y el entusiasmo de Sasha al escuchar "Dai dai" de Shakira durante la final del Mundial 2026

La actriz se dio cita en diferentes partidos que formaron parte de la más reciente justa de fútbol, uno de ellos fue la final, a la que asistió en compañía de Simon Sinek, un conferencista británicoestadounidense muy reconocido, con quien sostiene una estrecha amistad.

Nyong´o compartió parte de su experiencia, dentro y fuera del Estadio de Nueva York Nueva Jersey, al que asitió, literalmente, "con la camiseta puesta", pues optó por usar su playera de la selección mexicana, pese a que el equipo fue eliminado el pasado 5 de julio.

[Publicidad]

En algunas de las instantáneas que compartió, se le puede ver con una manzana en una de sus manos, la que comió antes de que Simon y ella entraron al estadio, con las pulseras que les colocaron y que tenían impresa la palabra "FINAL".

Lee también Lanzan primer tráiler de "Avengers: Doomsday"; reúnen a Vengadores, los Cuatro Fantásticos y los X-Men

La actriz, que apreció el partido desde gradas, también mostró una fotografía en donde se veían las banderas de los equipos finalistas, antes de que diera inicio el partido, del que resultó ganadora la selección española.

[Publicidad]

Entre los comentarios en su publicación, varias usuarias y usuarios mostraron gusto de que Lupita mostrata apoyo a la selección del país que la vio nacer.

"Humilde mi chiquita, ella conoció la experiencia de nacer en el IMSS".

"Qué bien se te ve la (playera) de México, hermosa".

[Publicidad]

"Lupita, la más. Qué increíble es verte con la playera de México, tu México, mi México, nuestro México".

"Qué guapa mi prima, la Lupita".

melc