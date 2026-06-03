Roxana Castellanos manda su apoyo a su amiga, la actriz Gaby Platas, quien se encuentra en un proceso legal en contra de su expareja Paco de la O, por violencia de género, y celebró que haya alzado la voz y denunciado.

"No he hablado con ella, pero hasta donde sé está bien asesorada por la Fiscalía, pero esperemos que pronto pase eso, ella sigue trabajando. No importa el tiempo que pase, siempre hay que levantar la voz... qué bueno que lo hizo Gaby, que ayude a muchas mujeres que quizá están calladas o con miedo a que hagan lo mismo; deseo que todo se solucione", expresó Roxana.

La actriz lamenta que en México y Latinoamérica cientos de hombres y mujeres pasen por situaciones de violencia, pero espera que al haber el ejemplo de figuras públicas como Gaby Platas, que no sólo hicieron visible lo que viven o vivieron sino que también denunciaron, los demás hagan lo propio.

También habló sobre el estado de salud de su amiga Yolanda Andrade, de quien dijo está en casa descansando y rodeada de su círculo más cercano, el cual le ayuda a hacer frente a su enfermedad.

"Está pegada con la gente que la quiere, rodeándose de su círculo que la contiene, rodeada de amor, ella luchando y echándole muchas ganas, por lo pronto descansando".

Roxana acudió el día de ayer al Teatro Milán, para amadrinar el estreno de la obra "Las heridas del viento", que protagonizan sus compañeros Eduardo España y Markin López, con quienes ha desarrollado una gran amistad gracias a su participación en la serie "Vecinos", de la cual ya llevan 22 temporadas.

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El actor Paco de la O ha estado publicando videos de su aparente reacción ante las acusaciones que dos de sus exparejas han hecho en tiempos recientes. Fotos: Instagram, vía @pacodelaofe

Una historia entrañable

Anoche levantó el telón de manera oficial la puesta en escena "Las heridas del viento", en la cual Eduardo España y Markin López cuentan la historia de David, quien acaba de enfrentar la muerte de su padre y los secretos que éste guardaba, cuando descubre unas cartas de amor dirigidas a él; entonces decide conocer a la persona que las enviaba y ver quién era su papá en verdad.

"Cuando leí el texto de inmediato conecté con mi padre y conmigo, porque solemos pensar que la vida de los padres es a partir de nosotros, de que llegamos a sus vidas, pero no, ellos tienen mucha historia atrás y que a lo mejor puede pasar toda una vida y no nos tomamos la molestia de preguntarles. Hoy me dan ganas de conocer más de mi papá, sus secretos, aunque hay cosas que no me tiene que contar y que es mejor que se queden así, pero hay otras que sí me gustaría conocer para entenderlo y esta obra va de eso", explicó Markin, quien da vida a David.

España explicó que a lo largo de su carrera se ha caracterizado por tratar de ser lo más versátil posible, pero no niega que la comedia le ha regalado gran popularidad, pero no por eso deja de buscar historias profundas y que lleguen al alma, como en este caso el texto de Juan Carlos Rubio.

"Me siento con toda la humildad del mundo y espero que haya espectadores que vengan con la curiosidad de verme con algo que no sea doña Margara (uno de sus personajes más populares), y estoy feliz de ello, porque es un trabajo que se ha abordado con mucha sutileza, amor y disciplina por parte de todos", expresó Eduardo España.

Después de la función la producción y los actores invitaron a subir al escenario al elenco de "Vecinos", que en su mayoría se encontraban entre el público, como Macaria, Manuel "El Flaco" Ibáñez y Roxana Castellanos.

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"Dicen que unas cosas se hacen para el gasto y otras para el gusto, y el teatro es gusto, amor y para el disfrute, la experiencia del teatro es totalmente distinta a todo lo demás, porque en televisión hay que esperar, en el cine hay que esperar, aquí es directo y uno sabe qué pasó, lo qué pasó, es único e irrepetible, cada función es distinta y una bendición", fueron las palabras que Macaria les dedicó a Lalo España y a Markin López.

Roxana además de felicitarlos y alabar la dirección de Anahí Allué, explicó que el teatro es un arte que sana, desde a los actores hasta el público que ocupa las butacas, por eso le daba mucho gusto que Lalo España siguiera apostando por el teatro.

"Me conmovió mucho, hace mucho que no veía una obra con un texto tan magnífico, una dirección estupenda, unas grandes actuaciones; entonces me da placer ver lleno un teatro, ojalá podamos seguir haciéndolo todos los días o todos los fines de semana, porque el teatro es alegría, amor, es un camino lleno de luz. Muchas gracias, me emocionaron mucho antes de dormirme, pero gracias", dijo al final bromeando "El Flaco" Ibáñez.

También estuvieron presentes Danny Perea, César Bono, Violeta Isfel, Edgar Vivar, Ema Pulido, Daniel Gutiérrez (vocalista de la Gusana Ciega), Majo Pérez, Muricio Salas, por mencionar algunos.

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