Más Información

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

UNAM reafirma  su compromiso  con el proyecto de  Miguel León-Portilla

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Desde el norte, celebra Posdata Editores 20 años de terquedad

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

Arte, Inteligencia Artificial y realidad en Lago Algo

El órgano monumental del auditorio estrena voz

El órgano monumental del auditorio estrena voz

Christophe Leribault será el nuevo jefe del Louvre; deberá enfrentar crisis de seguridad y reformas históricas

Christophe Leribault será el nuevo jefe del Louvre; deberá enfrentar crisis de seguridad y reformas históricas

Teatro El Milagro rinde homenaje a Luis de Tavira

Teatro El Milagro rinde homenaje a Luis de Tavira

compartió con sus seguidores que ya cuenta, desde hace tiempo, con medidas de protección en contra de su exesposo Paco de la O, luego de que .

Gaby Platas y Paco de la O se casaron en 2009, y tras 10 años juntos se divorciaron en abril de 2018; la actriz siempre ha sostenido que vivió entornos violentos junto a Paco, en los que existieron drogas, infidelidad y violencia, a los cuales tristemente se a costumbró.

"Uno se acostumbra a lo malo, no te das cuenta hasta que de verdad las cosas se vuelven muy malas", contó en entrevista con Mara Patricia Castañeda hace un par de años; en una charla reciente con "Ventaneando" compartió que estuvo amenazada de muerte por De la O.

"Sí lo hizo, huno amenazas de muerte, ya pasaron ocho años de esto; ya estoy protegida, blindada, hoy no tengo miedo", dijo.

A través de sus redes, Platas agradeció a la Fiscalía de la Ciudad de México por atender su llamado.

"Desde hace unos días tengo una orden de restricción permanente contra mi agresor. Es terrible cómo podemos pasar tantos años con una persona por miedo. Gracias a @FiscaliaCDMX. Si vives violencia DENUNCIA", expresó.

Gaby Platas informa sobre la orden de restricción contra su agresor, el también actor Paco de la O.
Gaby Platas informa sobre la orden de restricción contra su agresor, el también actor Paco de la O.

El propósito de una orden de restricción es proteger a víctimas y testigos de la violencia, acoso o amenazas, restringiendo la interacción física y la comunicación.

Lee también:

A través de su cuenta de Instagram, el actor Paco de la O aseguró que dará a conocer pronto su versión de los hechos.

"Pronto a través de mis lentes la verdad, la mía", se lee.

Hace unas semanas, la actriz Malu Carreras, denunció haber sufrido violencia física y psicológica por parte del actor.

Platas, de 52 años, estuvo casada con el locutor Poncho Vera, después con el actor Francisco de la O, y actualmente mantiene una relación de varios años con el veterinario Francisco Lorenzo.

rad

Google News

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Nodal escribió con ChatGPT su mensaje contra Cazzu? “El alma enamorada no sabe escribir”, dicen en redes. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

¿Nodal escribió con ChatGPT su mensaje contra Cazzu? “El alma enamorada no sabe escribir”, dicen en redes

Famosos respaldan a Cazzu: DJ Mami llama “miserable” a Nodal y La Joaqui habla de abandono. Foto: EFE / La Joaqui-IG

Famosos respaldan a Cazzu: DJ Mami llama “miserable” a Nodal y La Joaqui habla de abandono

Nodal explota contra Cazzu y afirma que le prohíbe ver a Inti: “No se me permite ser padre”. (Photo by Jose Breton/Invision/AP)

Nodal explota contra Cazzu y afirma que le prohíbe ver a Inti: “No se me permite ser padre”

Toñita se despide de Héctor Zamorano con mensaje que desata polémica “El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú”. Foto: Tomada Instagram @tonitamusic1

Toñita se despide de Héctor Zamorano con mensaje que desata polémica: “El que tiene que tomar sus maletas hoy eres tú”

Melania e Ivanka Trump deslumbran en el Congreso con looks de lujo de Dolce & Gabbana y Oscar de la Renta. Foto: EFE/AP

Melania e Ivanka Trump deslumbran en el Congreso con looks de lujo de Dolce & Gabbana y Oscar de la Renta

[Publicidad]