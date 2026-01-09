Tener las pestañas largas es un ideal de belleza para muchas personas, por lo que en algunas ocasiones toman decisiones extremas como cortarlas, bajo la creencia de que así crecerán más abundantes.

Pero, ¿esto es verdad? En De Última te revelamos si realmente existe alguna ventaja en cortar esos pequeños pelitos que recubren los ojos.

Las pestañas cumplen diversas funciones en la protección de los ojos. Foto: Freepik

¿Cortas las pestañas hace que crezcan más largas?

Un rasgo que muchas personas aprecian son las pestañas largas, ya que suelen generar una mirada más atractiva, basado en los estándares de belleza actuales. Por eso, existen diversos métodos para intentar que se vean prolongadas, por ejemplo, el uso de extensiones, sérums y otros hacks caseros.

Incluso, algunas personas recortan sus pestañas creyendo que volverán a crecer más abundantes; mientras que otras lo hacen con la intensión de ganar volumen. También hay tendencias que, en el intento por conseguir una mirada masculina, invitan a cortarlas por completo.

Sin embargo, esta idea es un mito. La realidad es que el crecimiento de las pestañas es más lento que el resto del cabello o el vello corporal, así lo señala un artículo del sitio especializado The Lash Professional.

El ciclo natural de crecimiento de una pestaña comienza con la fase anágena, que puede durar entre 30 y 45 días. Durante dicho periodo, los pelitos crecen desde los folículos pilosos.

Posteriormente, en la fase catágena (que dura aproximadamente de 2 a 3 semanas) las pestañas dejan de crecer, pero permanecen adheridas al folículo. Si se recortan en tal etapa, no volverán a crecer hasta que el ciclo se complete.

Y el proceso finaliza con la fase telógena, que puede durar varios meses. En ese periodo, los pelitos permanecen inactivos antes de caerse de manera natural para dar paso a un crecimiento nuevo.

Por lo anterior, al cortarse las pestañas es importante considerar que no serán reemplazadas rápidamente y tampoco crecerán más largas o fuertes que las anteriores. De hecho, esta práctica puede provocar que la mirada luzca irregular o extraña mientras se restablece su ciclo natural de crecimiento.

Las pestañas crecen lentamente y siguen un ciclo natural que no se altera al cortarlas. Foto: Freepik

¿Para qué sirven las pestañas?

La acción de cortar las pestañas puede traer efectos perjudiciales en la salud ocular. Y es que no cumplen una simple función estética, sino que contribuyen a la protección de los ojos.

De acuerdo con el especialista Usiwoma Abugo, portavoz clínico de la American Academy of Ophthalmology, estos pelitos ayudan a mantener el polvo, la suciedad y otras partículas fuera de los ojos, reduciendo el riesgo de infecciones.

Además, las pestañas proporcionan una protección importante contra los rayos UV, ya que reducen hasta en un 12% la cantidad de luz ultravioleta que recibe la córnea.

Aunado a ello, manipular herramientas filosas, como las tijeras, cerca del ojo puede provocar accidentes graves.

Las pestañas actúan como una barrera natural que protege la córnea de agentes externos. Foto: Freepik

¿Cómo tener pestañas largas sin cortarlas?

Elegir cortar las pestañas con la intención de que crezcan más largas, además de ser un mito, resulta contraproducente. Por suerte, existen otros métodos más seguros que, con constancia y cuidado, ayudar a mejorar su apariencia y benefician su salud.

Uno de ellos, según indica The Lash Professional, es utilizar una buena máscara o rímel. Este producto puede aportar volumen, longitud y definición de manera inmediata. Lo ideal es elegir una fórmula de calidad y segura para los ojos, que permita aplicarse de manera gradual hasta lograr el efecto deseado.

Otra alternativa es el lifting, tratamiento de bajo mantenimiento que consiste en curvar y elevar las pestañas naturales desde la raíz, con productos especializados. Dicho procedimiento ofrece resultados temporales, pero conserva la salud de los folículos.

Asimismo, en el mercado actual existen sérums diseñados para favorecer el crecimiento de las pestañas de manera paulatina. En estos casos, es fundamental revisar que sus ingredientes sean seguros y aprobados por oftalmólogos o dermatólogos.

Y para quienes prefieren resultados rápidos, las extensiones son una alternativa buena cuando las pone una especialista. Eso sí, es clave tener diversos cuidados para que luzcan bien por más tiempo.

Existen tratamientos estéticos que realzan las estañas sin comprometer el bienestar de los ojos. Foto: Freepik

La clave para tener unas pestañas de impacto es elegir métodos adecuados junto con una rutina de cuidado constante, centrada en la mirada y en priorizar el bienestar por encima de los mitos de belleza.

