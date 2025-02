Amely Nodal, la hermana de Christian Nodal, se ha convertido en un referente de belleza en redes sociales cautivado a sus seguidores no solo por su estilo único, sino también por sus consejos de belleza.

Con un estilo elegante y sofisticado, la joven ha compartido sus secretos para lograr una mirada de impacto. ¿Quieres saber cuáles son? En De Última te lo revelamos.

¿Como lograr las pestañas largas de Amely Nodal?

Amely Nodal es la prueba de que maquillar las pestañas eleva cualquier look. A través de TikTok, la influencer compartió sus productos favoritos para conseguir unas pestañas largas y voluminosas.

Desde un look natural hasta uno más dramático, la hermana de Christian Nodal ha probado diversas máscaras con el objetivo de encontrar las mejores del mercado y estas son sus recomendaciones:

Lash Clash Waterproof

Uno de los rímeles destacados en su selección es el Lash Clash Waterproof de Yves Saint Laurent. Esta máscara es conocida por su fórmula resistente al agua y su capacidad para aportar un volumen extremo sin comprometer la definición.

Su aplicador de gran tamaño permite una cobertura uniforme, logrando una mirada intensa y dramática.

Lash Clash Waterproof ofrece volumen extremo y definición. Foto: Yves Saint Laurent

Lash Sculpt

Otro de sus favoritos es el Lash Sculpt de Refy Beauty. Este producto ha sido diseñado para alargar y definir las pestañas con un acabado natural.

Su aplicador permite esculpir cada pestaña sin dejar grumos, proporcionando un efecto sofisticado y elegante.

Lash Sculpt alarga y define las pestañas con un acabado natural. Foto: Refy Beauty

Máscara Macrovolumen Alargadora

Amely Nodal también utiliza la máscara Macrovolumen Alargadora de Renova, formulada para aportar volumen intenso sin perder la longitud.

Su fórmula de larga duración y resistente al agua es ideal para mantener las pestañas impecables todo el día.

Máscara Macrovolumen Alargadora aporta volumen intenso y larga duración. Foto: Renova

Máscara de Pestañas Panorama

Para una curvatura excepcional, la hermana de Christian Nodal recomienda la máscara Panorama de L’Oréal Paris.

Este producto promete volumen y definición con un cepillo diseñado para alcanzar cada pestaña, realzando la mirada de manera natural pero impactante.

Máscara de Pestañas Panorama proporciona un efecto panorámico y curvatura. Foto: L’Oréal Paris

Máscara Mirada Explosiva

En su rutina también incluye la máscara Mirada Explosiva, un producto de Im Natural que enfatiza la densidad y longitud de las pestañas para un efecto dramático.

Este rímel es ideal para quienes buscan una apariencia atrevida y llamativa.

Máscara Mirada Explosiva enfatiza la densidad y el alargamiento. Foto: Im Natural

Big Deal Máscara de Pestañas

Por otro lado, la máscara Big Deal L’Oréal Paris es a prueba de agua, lo que significa que no baja el rizo y es apta para las pestañas lacias o también denominadas "de aguacero".

Es una opción que Nodal destaca por su resistencia y capacidad de crear un volumen impresionante sin apelmazar (pegar) las pestañas.

Big Deal Máscara de Pestañas crea un volumen impresionante sin apelmazar. Foto: L’Oréal Paris

Better Than Sex

Finalmente, uno de los infalibles de su colección es la máscara Better Than Sex de Too Faced. Este producto es famoso por su capacidad para ofrecer volumen extremo y una curvatura impecable, resistente a cualquier actividad que hagas en el día.

Better Than Sex Volumizing Mascara ofrece volumen extremo y curvatura. Foto: Too Faced

Amely Nodal, con su pasión por la belleza y su autenticidad en redes sociales, ha demostrado que el maquillaje es una herramienta de expresión y empoderamiento.

Gracias a sus consejos y recomendaciones podemos descubrir la variedad de opciones en el mercado y encontrar el rímel perfecto para cada ocasión.





