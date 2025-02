México despide a la cantante Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio. El icono de la música ranchera falleció el 17 de febrero de 2025, a sus 77 años, en su natal Veracruz.

En De Última, recordamos el estilo de la intérprete de “Rata de dos patas” en la última etapa de carrera, quien se ganó el corazón de diferentes generaciones durante una trayectoria de cinco décadas. Le cantó al desamor y se expresó en defensa de la mujer, con audacia. Con prendas coloridas y llenas de brillo, hizo memorable su poderosa presencia en el escenario.

Paquita la del Barrio luce vestido rojo en una presentación en 1994. Foto: Archivo EL UNIVERSAL / Miguel Espinosa

Paquita la del Barrio y los colores bonitos

Su vestuario siempre dio muestras de autenticidad y seguridad. La cantante Paquita la del Barrio incorporaba colores vivos en sus atuendos, como azul rey, naranja, rosa intenso, rojo y verde.

Paquita la del Barrio durante su presentación los Latin Grammy, en noviembre de 2013. Foto AP (archivo)

Solía usar looks monocolor, con prendas como vestidos largos vaporosos o conjuntos de dos piezas, en los que destacaban sacos o blusones con bordados preciosos. Tampoco temía al estampado.

En los Mexican Billboard Awards celebrados en 2011, en Los Ángeles, con un atuendo naranja con exquisito bordado. Foto: AP (archivo)

El brillo en el estilo de Paquita

Las prendas de la cantante solían tener delicados y elegantes bordados, y aplicaciones con brillo, como piedras y lentejuelas. Estos detalles están asociados con la elegancia y la celebración. Llevó este brillo tanto en el escenario como fuera de él.

En mayo de 2019, Paquita la del Barrio y Ana Bárbara ofrecieron un concierto en el Auditorio Nacional. El blanco de su traje está lleno de brillo. Foto: Archivo EL UNIVERSAL / Diego Simón Sánchez

Joyas maximalistas

Las joyas no podían faltar en los looks de la dueña de la icónica frase “Eres un inútil”. Con un maximalismo armonioso, podía lucir collares, aretes, anillos y pulseras en un mismo look. En sus manos, destacaban hileras de anillos XL con piedras.

Paquita solía usar varias joyas, como podemos ver en esta imagen de 2019. Foto: Archivo EL UNIVERSAL / Diego Simón Sánchez

Si revisan detalladamente algunas fotografías de la cantante, podrán apreciar que casi siempre llevaba un collar con dije de cruz de gran tamaño.

Paquita llegó a lucir diferentes looks a lo largo de su carrera, pero en sus últimos años su imagen estaba asociada con el pelo rubio, corto y peinado con un poco de volumen. Los labios rojos, sinónimo de coquetería y feminidad, también fueron parte de su estilo, así como sus cejas finas y definidas.

A su llegada a los Premos Billboard de la Música Latina el 23 de septiembre de 2021, luciendo un estampado en tonos azules y violetas, combinado con una prenda rosa. Foto: AP (archivo)

