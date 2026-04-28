La jefa de Gobierno, Clara Brugada, hizo un llamado a los alcaldes y presidentes municipales del país a retomar el sistema público de cuidados y a construir un “municipalismo feminista” que haga justicia a las mujeres, además de garantizar servicios públicos esenciales y convertirse en “agentes estratégicos en la construcción de paz”.

“Construyamos el sistema público de cuidados a nivel local. Frente a las políticas de guerra y de la muerte que impulsan algunos a nivel internacional, construyamos municipios cuidadores, que pongan el bienestar y el cuidado de la población, en el centro. Como municipios, se pueden crear sistemas de cuidados que transformen la vida de las mujeres”, dijo.

Durante la toma de protesta de la mesa directiva y presidencia de la Asociación de Autoridades Locales de México A. C. (AALMAC), la mandataria hizo seis propuestas a los gobiernos municipales del país, entre las que destacaron gobernar desde el territorio y no del escritorio; impulsar obras “transformadoras y de alto impacto” desde los municipios; y garantizar servicios públicos esenciales y dignos.

También llamó a garantizar la austeridad republicana y la honestidad.

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