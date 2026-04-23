Más Información

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Cae en Argentina Fernando Farías, acusado de huachicol; es sobrino de extitular de la Marina

Así se ocultaba Fernando Farías Laguna en Argentina; usaba identidad guatemalteca y vivía en un departamento temporal

Así se ocultaba Fernando Farías Laguna en Argentina; usaba identidad guatemalteca y vivía en un departamento temporal

Fernando Farías Laguna, perfil de un alto mando de la Marina… y pariente incómodo; su hermano permanece en el Altiplano

Fernando Farías Laguna, perfil de un alto mando de la Marina… y pariente incómodo; su hermano permanece en el Altiplano

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Agentes de la CIA en Chihuahua: ¿elementos extranjeros pueden realizar operativos en territorio nacional?; esto dice la ley

Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA

Acude Maru Campos a reunión con García Harfuch; abordan operativo en Chihuahua y muerte de dos agentes de la CIA

Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda

Roberto Lazzeri, la apuesta en la embajada de México en EU, rumbo a revisión del TMEC; trabajó con Ramírez de la O en Hacienda

Al participar como invitado en el Mayors of the Americas Summit 2026, el alcalde de Miguel Hidalgo, , compartió con líderes municipales de América Latina los ejes de gobierno que ha impulsado para posicionar a la como una de las mejores alcaldías de la .

Durante su intervención en el panel "Arquitectura de la Prosperidad: El Liderazgo Local como Motor de Confianza Global", Tabe afirmó que la confianza es el activo intangible de mayor valor para cualquier organización económica, financiera o política que busca crecer.

En este sentido, explicó que en Miguel Hidalgo se ha apostado por la seguridad, la calidad de los servicios urbanos y la generación de certidumbre para la inversión, consolidándose como aliados de quienes emprenden.

En el panel participaron Sebastián Sichel Ramírez, alcalde de Ñuñoa, Chile; Gustavo Adolfo Menéndez, alcalde de Merlo, Argentina; y Javier Antonio Carballal, edil de Punta del Este, Uruguay. Foto: Especial
En el panel participaron Sebastián Sichel Ramírez, alcalde de Ñuñoa, Chile; Gustavo Adolfo Menéndez, alcalde de Merlo, Argentina; y Javier Antonio Carballal, edil de Punta del Este, Uruguay. Foto: Especial

Lee también

“Decidimos declararnos aliados de quien invierte, porque el único camino es fomentar el empleo. A diferencia de la visión del gobierno federal, que se ha asumido como adversario de la inversión privada y ha llegado a criminalizar la aspiración y el emprendimiento”.

Asimismo, destacó los resultados del programa Blindar MH, que ha permitido posicionar a la demarcación como la segunda alcaldía más segura de la ciudad, además de mejorar la percepción de seguridad entre los vecinos, ya que al inicio de su administración el 70% se sentía inseguro.

También subrayó las acciones para hacer de Miguel Hidalgo una alcaldía más caminable y segura, con mejores calles, reiluminadas y con más áreas verdes.

Mauricio Tabe señaló que la alcaldía Miguel Hidalgo concentra actualmente el 25% de la inversión en la Ciudad de México. Foto: Especiales
Mauricio Tabe señaló que la alcaldía Miguel Hidalgo concentra actualmente el 25% de la inversión en la Ciudad de México. Foto: Especiales

Lee también

“Todas estas decisiones han implicado priorizar recursos, programas y la atención del gobierno en estos temas”, enfatizó.

Gracias a estas acciones, señaló, Miguel Hidalgo concentra actualmente el 25% de la inversión en la Ciudad de México, colocándose en el primer lugar en generación de empleos formales, también con un 25%.

Asimismo, Tabe advirtió sobre el retroceso que representa la centralización de recursos y facultades, lo que limita la capacidad de los gobiernos locales para atender las necesidades de la ciudadanía.

“Hoy el país vive un proceso de recentralización: disminuyen los recursos y las facultades de los gobiernos municipales”, añadió Tabe. Foto: Especial
“Hoy el país vive un proceso de recentralización: disminuyen los recursos y las facultades de los gobiernos municipales”, añadió Tabe. Foto: Especial

Lee también

“Hoy el país vive un proceso de recentralización: disminuyen los recursos y las facultades de los gobiernos municipales; sin embargo, las responsabilidades y los problemas permanecen en el ámbito local”, añadió.

Como ejemplo, mencionó la recaudación del impuesto predial, cuyos ingresos en Miguel Hidalgo son mayoritariamente concentrados por el Gobierno de la Ciudad de México, devolviendo apenas el 5 por ciento a la alcaldía, a diferencia de otras entidades donde este recurso se gestiona de manera local.

“Estamos luchando en contracorriente en defensa de las libertades, los derechos y el fortalecimiento de la vida local”, expuso.

Finalmente, señaló que es fundamental brindar información clara a quienes invierten sobre el contexto político y social, con el fin de generar confianza y certeza para la toma de decisiones.

Lee también

En el panel participaron Sebastián Sichel Ramírez, alcalde de Ñuñoa, Chile; Gustavo Adolfo Menéndez, alcalde de Merlo, Argentina; y Javier Antonio Carballal, edil de Punta del Este, Uruguay.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

vr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]