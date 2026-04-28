La diputada local de Morena Adriana Espinosa de los Monteros propuso una iniciativa para facilitar el cambio de los nombres chistosos que provoquen burlas, acoso o bullying.

Durante la sesión de este martes, la legisladora presentó una propuesta para modificar el Código Civil capitalino con la finalidad de que las personas puedan solicitar ante el Registro Civil la modificación de su nombre propio cuando este les exponga de manera reiterada a situaciones de burla, acoso, discriminación, violencia, bullying o afectación a su dignidad humana, integridad psicoemocional o libre desarrollo de la personalidad.

“La modificación se tramitará por la vía administrativa, sin que implique alteración de la filiación ni de los apellidos, y no requerirá resolución judicial. La autoridad resolverá en un plazo máximo de 30 días hábiles bajo el principio pro persona y el enfoque de derechos humanos”, señala la iniciativa turnada a comisiones.

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Se detalla que la persona interesada deberá presentar solicitud debidamente requisitada; exhibir copia certificada del acta de nacimiento; manifestar bajo protesta de decir verdad los motivos que sustentan su petición; y aportar elementos razonables que acrediten la afectación referida.

Se especifica que el acta de nacimiento primigenia no será cancelada, ya que constituye el antecedente registral del estado civil de la persona; en su lugar se realizará la anotación marginal correspondiente en la que se haga constar la modificación autorizada.

“El Registro Civil expedirá una nueva acta con el nombre propio autorizado, la cual será el documento vigente para efectos de identificación y ejercicio de derechos, conservándose el acta primigenia como antecedente histórico y registral para garantizar la continuidad jurídica y la seguridad del registro”, precisa la propuesta.

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Espinosa de los Monteros recordó que el Código Civil local permite corregir errores en actas de nacimiento, rectificar o modificar el nombre cuando hay homonimia, incluso hay un procedimiento administrativo para el reconocimiento de identidad de género, pero no existe un mecanismo específico para el caso de una persona cuyo nombre propio le expone de manera reiterada al acoso, discriminación, burla sistemática y al bullying, afectando con esto su salud mental, autoestima y desarrollo en la vida.

“Hoy quien vive esa situación, si quiere cambiar su nombre, tiene que ir a juicio, contratar un abogado y esperar meses o incluso años. De igual manera, se ven obligados a gastar dinero en ello, afectando de esta manera su economía familiar. La reforma que presentamos es concreta y práctica, se adiciona el artículo 135 sexies al Código Civil para el Distrito Federal, con el fin de crear un procedimiento administrativo ante el Registro Civil sin necesidad de ir a un juzgado, mediante el cual cualquier persona puede solicitar la modificación de su nombre propio cuando demuestra que ese nombre le ha generado situaciones reiteradas de burla, de acoso, de discriminación, de violencia que afectan su dignidad y su desarrollo integral”, comentó desde el tribunal.

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JACL/cr