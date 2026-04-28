El pleno del Congreso de la Ciudad de México discutió, por casi dos horas, un punto de acuerdo para exhortar al Senado de la República a crear una Comisión Especial que investigue el ingreso y la participación de agentes de inteligencia extranjeros en tareas de seguridad en el estado de Chihuahua.

El Punto de Acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario de Morena, en voz del diputado Alberto Martínez Urincho, pide a la mandataria estatal conducirse con estricto apego y respeto a la soberanía nacional.

La propuesta -aprobada con 40 a favor, 13 en contra y cero abstenciones- precisa que, de ser el caso, el Senado tendría que iniciar el procedimiento de juicio político en contra de quienes resulten responsables de violaciones graves contra la soberanía nacional.

Esta discusión, en la que se enfrascaron diputados de Morena y el PAN, fue criticada en rueda de prensa por el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma. Foto: Especial

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Martínez Urincho recordó que el 19 de abril cuatro personas perdieron la vida en un accidente automovilístico en Chihuahua, y que la Fiscalía General de Justicia estatal informó que el percance ocurrió mientras los involucrados regresaban de una operación en la que detectaron laboratorios clandestinos dedicados a la fabricación de drogas.

Detalló que después se descubrió que dos de los fallecidos pertenecían a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés), la cual se encarga de la recopilación, análisis y uso de información como apoyo al presidente de ese país en materia de seguridad nacional.

En ese contexto, consideró grave que el Gobierno de Chihuahua permita la participación de agentes extranjeros en actividades de seguridad de México, lo que significa que Campos Galván violentó la Constitución Política Federal y la Ley de Seguridad Nacional.

"Imagínense, llevamos hora y media discutiendo temas federales en la Ciudad de México, como si no tuviéramos cosas qué discutir", mencionó Jesús Sesma. Foto: Cortesía.

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Esta discusión, en la que se enfrascaron diputados de Morena y el PAN, fue criticada en rueda de prensa por el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Sesma.

“Imagínense, llevamos hora y media discutiendo temas federales en la Ciudad de México, como sino tuviéramos cosas qué discutir. Yo respeto mucho los puntos de acuerdo porque es legítimo, pero de repente… ya ni la gobernadora va a ir al Senado, y estamos aquí discutiendo, llevamos hora y media”, lamentó.

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