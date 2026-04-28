Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec repavimentó 157 kilómetros de avenidas y calles en el primer trimestre de este año, lo que equivale a 1.5 kilómetros por día.

“La calle abandonada es tierra de nadie, la calle pavimentada es territorio de todos”, afirmó la alcaldesa Azucena Cisneros Coss durante la conferencia de prensa semanal, donde agregó que la meta es llegar a 600 kilómetros al final del año, con más de dos mil 200 calles recuperadas, lo que representa pavimentar de Ecatepec a Tepic, la capital de Nayarit.

Mencionó que todas estas obras son parte de la atención a las causas, “porque cada espacio abandonado, con basura, incrementa los índices de inseguridad” y uno de los objetivos es que las familias se sientan más seguras.

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Inversión para la recuperación de vialidades asciende a 957 millones de pesos. Fotos: Especiales.

La munícipe recordó que Ecatepec forma parte del Plan Oriente y agradeció el respaldo de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora, Delfina Gómez Álvarez, estrategia que posibilita reconstruir el “paisaje urbano para la paz” en el municipio, con inversión para vialidades de 957 millones de pesos.

Destaca el trabajo de los vecinos

La edil dijo que hasta el momento han intervenido 150 kilómetros de 39 camellones, lo que da empleo a 435 habitantes de Ecatepec, en su mayoría mujeres; “así se trabaja cuando hay voluntad y honestidad. El cambio se ve y se siente”, comentó.

También destacó la participación de la comunidad en la reconstrucción de calles, con el programa Cimientos de Esperanza en la modalidad Mano a Mano, donde el gobierno municipal aporta los materiales y los colonos la mano de obra.

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Gobierno de Ecatepec espera llegar a 600 kilómetros en más de dos mil calles repavimentadas para finales de año. Fotos: Especiales.

Detalló que con apoyo de los gobiernos federal y estatal rescatan del abandono y olvido vialidades principales de Ecatepec, como las avenidas Insurgentes, Morelos, R1, Nacional, del Trabajo y Revolución (30-30), entre otras, lo que transforma el paisaje urbano.

Todas estas acciones se complementan con el Bachetón, que durante el primer trimestre de este año registra 111 calles bacheadas y al finalizar serán 900 calles en todo el municipio; “es decir, vamos a duplicar lo que hicimos en el 2025”, expresó.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, reiteró que en el primer trimestre de 2026 recuperaron 157 kilómetros de vialidades con trabajos de pavimentación, repavimentación y bacheo, aunque proyectan llegar a 600 kilómetros en más de dos mil calles.

Refirió que con el programa Cimientos de Esperanza estiman llegar a mil calles al final del año, así como 20 avenidas con la recicladora, otras 120 con los trenes de repavimentación y más de 900 con bacheo, al igual que 31 obras de calles integrales, que incluyen rehabilitación de redes de agua potable y drenaje.

Al realizar un resumen de inversión, Ramírez Brassetti informó que con recursos propios y programas estatales y federales se aplicarán para asfalto y recuperación de vialidades casi mil millones de pesos.

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