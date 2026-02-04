Más Información

Como amiga de Maribel Guardia y como madre, Violeta Isfel fue cuestionada sobre la situación que vive el menor José Julián, hijo del fallecido Julián Figueroa y nieto de Maribel, quien supuestamente no quiere ver ni estar con su abuela.

Tras darse a conocer un video grabado por Julián, en el que aparece discutiendo con su esposa Imelda Garza, mientras ella experimenta un episodio de ira, está dividiendo opiniones en redes, pues para muchos es una confirmación de lo que se ha dicho antes sobre la conducta violenta que supuestamente tenía Imelda con Julián.

En el video, donde el hijo de Maribel Guardia asegura que es Imelda quien se agrede así misma, y que en una ocasión le roció acetona en los ojos, fue dado a conocer hace unas horas después de que Imelda dijera que sufrió violencia por parte de Julián.

Para Violeta Isfel, su amiga Maribel está haciendo bien las cosas a pesar de que extraña mucho a su nieto, con quien no convive desde hace casi un año.

"Lo está haciendo perfectamente bien, ella está siendo respetuosa, yo sé que extraña muchísimo a su nieto, pero sabe perfectamente que el lugar que ella tiene en este momento es como su abuela", dijo.

Isfel enfatizó que en definitiva un niño debe estar con su madre, pero eso no quiere decir que el resto de vínculos familiares no sean importantes.

"Creo que un bebé, un niño tiene que estar con su mamá , pero no le puedes restar el vínculo familiar".

Maribel Guardia e Imelda Tuñón, exnuera de la actriz, siguen enfrentándose legalmente. Fotos: Instagram & Especial
Maribel Guardia e Imelda Tuñón, exnuera de la actriz, siguen enfrentándose legalmente. Fotos: Instagram & Especial

Para la actriz de 40 años, José Julián está alienado, es decir, es víctima de una alienación parental, que, dañando su vínculo afectivo y causándole estrés emocional, ansiedad y dificultades en su desarrollo.

"El último video que vi con el nene, yo estoy viendo a un niño alienado, así se llama legalmente, alienación, y creo que eso es delicadísimo , porque yo que fui mamá sola, como lo repito, jamás en la vida le hablé mal a mi hijo de su papá", compartió.

La actriz invitó a Imelda Garza a tomar terapia, a trabajar en ella misma y parar con la guerra en contra de Maribel Guardia.

"Yo sí invitaría a la mamá a que ella necesita ordenarse con ella misma, ya dejar la guerra , dejar la pelea, que si el dinero, y mira que hablo del lo que está encima que todos conocemos, no conozco el contexto", precisó.

Isfel reflexionó sobre la importancia que tendría una buena terapia para Imelda, incluso, le sugirió que si necesita que en ese tiempo de terapia alguien cuide bien de su hijo, esa es Maribel Guardia.

"Muy profundo en terapia, poner orden y si eso implicara que en ese tiempo necesitara dejar a su hijo en un lugar seguro, Maribel es una opción excepcional", consideró.

