La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó pronunciarse sobre la designación que hizo el Gobierno de Argentina como “organización terrorista” al cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Mejor no comentamos”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este viernes 27 de marzo en Palacio Nacional.

“El CJNG se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más poderosas del mundo”, con presencia “en al menos 40 países”, incluyendo Argentina, señaló el gobierno de Javier Milei.

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El gobierno de Javier Milei argumentó que el CJNG tiene presencia en al menos 40 países (23/12/2024). Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL

La decisión de incluir al CJNG en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePeT) se basa, dijo el gobierno, “en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones terroristas”.

La medida sigue a la adoptada en 2025 por el gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, que designó organización terrorista al CJNG junto con otros cinco cárteles mexicanos.

La inclusión del CJNG en el RePeT “habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”.

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Asimismo, añade, “refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia, en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado organización terrorista” al CJNG.

El comunicado manifiesta el “compromiso” de Milei “con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo”, y su convicción “inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya hizo con Hamas, con el Cártel de los Soles, con la Hermandad Musulmana y, más recientemente, con la Fuerza Quds iraní”.

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