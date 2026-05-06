La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que escuchó los audios de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, quien fue indultado por Estados Unidos ante acusaciones de narcotráfico y que cercanos a él, como el presidente de Argentina Javier Milei, financian campañas en contra del gobierno de México y Colombia, de acuerdo con el medio Diario Rea.

“Sí, escuché los audios, no vi completo el reportaje, la verdad vi una parte. Y sí es de llamar la atención, es un expresidente de Honduras que fue detenido y llevado a Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. Se le libera, no se entendió muy bien su liberación y después aparecen estos audios donde dice que va a ir a Honduras a organizar una oficina para afectar particularmente a Colombia y a México financiada por gobiernos extranjeros, particularmente argentino”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de mayo, la mandataria acusó que existe un bloque de derecha internacional vinculada a grupos de España, Argentina y Estados Unidos, que a su vez, difunde información falsa sobre temas de seguridad en México, como la captura de “El Mencho” en Jalisco.

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Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina en Palacio Nacional el 06 de mayo de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“En 10 años qué van a pensar los que vean las redes sociales de aquel momento que se quemaron aviones o que se quemaron cuando en realidad todo es mentira. ¿Por qué esta articulación de noticias falsas en contra del gobierno de México o de decir que en México está ocurriendo algo terrible?, ¿les molesta nuestro gobierno? Muy probablemente”, expresó.

La Jefa del Ejecutivo mencionó que a la derecha no le gustan los gobiernos que mantienen la soberanía, el humanismo mexicano y por el contrario, prefieren adorar a Hernán Cortés, reconocer la conquista, las castas, el racismo y clasismo de ese entonces.

“Prefieren adorar a Santa Anna que a Juárez, es su pensamiento. ¿Qué nos compete a nosotros más allá de que qué bueno que se den a conocer estos audios?. Es informarlo, es debatir, es abrirlo. Si no existiera la mañanera no podríamos estar diciendo de dónde viene todo esto; y al mismo tiempo, garantizar que seguimos cerca del pueblo”, declaró.

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Aseguró que las campañas de “mentiras” no afectan al gobierno federal porque las autoridades siguen cerca de las personas y son conscientes. Sheinbaum Pardo indicó que los principios de la Cuarta Transformación son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

“Mientras sigamos cerca del pueblo, no nos van a hacer nada, por más campañas, por más falsas noticias. Porque hay una cosa que tenemos nosotros y es autoridad moral y la gente lo sabe. Entonces, podrán montar una oficina de campañas sucias contra nuestro gobierno en Honduras con recursos de un pueblo amigo.

“No va a haber mella, no va a haber, porque puede haber días de confusión. Pero si nosotros nos mantenemos con nuestros principios y nos mantenemos sabiendo lo que tenemos que hacer en el marco de nuestra Constitución, de las leyes y de respeto a la soberanía. Nadie va a afectar el proyecto de transformación”, finalizó.

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