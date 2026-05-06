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La presidenta considera que la reunión entre , presidenta de la Comunidad de Madrid con líderes de oposición como Alessandra Rojo de la Vega, no afectará las relaciones entre España y México. Sin embargo, precisó que la derecha mexicana busca ayuda en el exterior para tener legitimidad.

“Yo no le veo tanta importancia, viene a México a reunirse con de México. Pero así como que ella, por venir a México va a minar una relación diplomática, pues no creo”, expresó la mandataria durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de mayo.

En Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que existe una alianza llamada la Derecha Internacional, que incluso tiene medios de comunicación digitales que lanzan críticas al gobierno federal.

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Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina en Palacio Nacional el 06 de mayo de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina en Palacio Nacional el 06 de mayo de 2026. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

“Utilizan el exterior para tener legitimidad en México. O sea, ¿para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? Pues porque piensan que eso les va a dar legitimidad aquí. ¿Cómo creen que les va a dar legitimidad a una persona que adore a Hernán Cortés? ¡En México! Si están medio trasnochados, ¿no?”, dijo.

Además, la Jefa del Ejecutivo señaló que políticos de oposición han utilizado las acusaciones del Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas.

nro/apr

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