La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició la apertura de quejas y dictó medidas cautelares por posibles actos de tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra un grupo de hombres privados de la libertad en el Centro de Reinserción Social Varonil de Nogales, Sonora, tras identificar condiciones de aislamiento, hacinamiento y lesiones físicas de al menos 43 internos.

En un comunicado, expuso que durante una visita de supervisión realizada el pasado 25 de marzo, en el marco del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2026, personal de la CNDH, en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH), recorrió las instalaciones del penal para verificar la integridad física y psicosocial de la población, así como las condiciones de estancia, seguridad y reinserción social.

En estas tareas, las personas visitadoras adjuntas localizaron a por lo menos 43 hombres en el área denominada “Observación”, con restricciones en su movilidad, además de otros 12 internos en “Observación A” y “Observación B”, quienes denunciaron presuntas violaciones a sus derechos humanos.

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Tras conocer los hechos, la CNDH solicitó la certificación médica de las personas afectadas, atención a quienes presentaban lesiones, suministro de medicamentos y acceso a asesoría jurídica para quienes quisieran presentar denuncias. También dio vista a la comisión estatal para el seguimiento correspondiente.

Durante la revisión médica, se documentaron lesiones visibles en diversas partes del cuerpo, principalmente en los glúteos, descritas como edemas y eritemas; además, se registró un caso de equimosis intraocular y otro con una herida en el brazo.

De acuerdo con los testimonios recabados, al menos 12 personas señalaron haber sido “castigadas” sin un procedimiento formal conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, permaneciendo en aislamiento por más de 20 días. Otros internos reportaron periodos de hasta cuatro meses en esas condiciones, además de hacinamiento, insalubridad y falta de agua, luz y servicios sanitarios.

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Las personas privadas de la libertad también denunciaron prácticas de castigo corporal, como golpes con tablas en los glúteos, así como el uso del aislamiento prolongado sin acceso a servicios básicos.

Tras la intervención del organismo, la autoridad penitenciaria levantó un acta interna para documentar los hechos. La CNDH informó además al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) para que inicie las acciones correspondientes conforme a la ley en la materia.

La Comisión Nacional llamó a las autoridades del penal a garantizar la integridad de las personas privadas de la libertad, atender las quejas presentadas y adoptar medidas para evitar la repetición de estos hechos.

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