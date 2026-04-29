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Ariadna Montiel Reyes ha culminado su paso al frente de la Secretaría del Bienestar para participar en la búsqueda de la dirigencia nacional de Morena y sustituir a la saliente , quien se suma al gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo como Consejera Jurídica.

El cargo que deja Montiel Reyes será ocupado por Leticia Ramírez Amaya, exsecretaria de Educación Pública y figura cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Convencida de que la Secretaría de Bienestar “queda en buenas manos” y que Ramírez fortalecerá los programas sociales, aseguró ayer en sus redes sociales que cierra esta etapa con la satisfacción del deber cumplido.

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En caso de que la exsecretaria del Bienestar se convierta en la nueva presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, recibirá un partido oficialista en el que, de acuerdo con militantes, ha habido mal manejo de las fuerzas internas y de la relación con aliados, principalmente con el PVEM.

Su mayor desafío será abordar las elecciones que se celebrarán en el año 2027, en donde se disputarán 17 entidades federativas, entre ellas Nuevo León, Chihuahua y Querétaro.

Ariadna Montiel, entonces secretaria del Bienestar, durante el evento Tarjetas Bienestar Azcapotzalco (06/02/2023). Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro
Ariadna Montiel, entonces secretaria del Bienestar, durante el evento Tarjetas Bienestar Azcapotzalco (06/02/2023). Foto: Daniel Augusto/ Cuartoscuro

Orígenes en el PRD y fundadora de Morena, ella es Ariadna Montiel

Montiel Reyes estudió Arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Según su semblanza, participó activamente en la defensa de la gratuidad de la educación pública en el Movimiento estudiantil del Consejo General de Huelga del año 1999.

Sus orígenes políticos se remontan al extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 2002 fue titular de la Secretaría de Jóvenes de este partido en el DF. Luego, de 2003 a 2006 fue secretaria de Finanzas a nivel local.

En el año 2006 fue senadora suplente en la LX y LXI Legislaturas y, desde ese año, inició su trayectoria en el servicio público, debido a que hasta 2012 se desempeñó como directora general de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) del entonces Distrito Federal.

En 2012 fue electa como diputada local de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

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Claudia Sheinbaum acompañada de Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Ariadna Montiel, y Mario Delgado, en la presentación de parte de su gabinete de Gobierno el 4 de julio de 2024. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez
Claudia Sheinbaum acompañada de Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Ariadna Montiel, y Mario Delgado, en la presentación de parte de su gabinete de Gobierno el 4 de julio de 2024. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez

Su paso por la Secretaría del Bienestar

Tres años más tarde, en 2015, fungió como diputada federal del primer grupo parlamentario de Morena, partido que recién comenzaba a adquirir fuerza en el panorama político nacional. Estuvo en este cargo legislativo hasta 2018.

Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, Ariadna Montiel fue designada como subsecretaria de Bienestar, cargo que desempeñó desde 2018 hasta 2022.

En el año 2022 fue nombrada como titular de la Secretaría de Bienestar y en julio de 2024 la presidenta electa la ratificó en este puesto.

Durante su gestión los Programas de Bienestar se incluyeron en la constitución y trabajó en la implementación de nuevos programas de la presidenta Sheinbaum, como Salud Casa por Casa y Pensión Mujeres Bienestar.

Ariadna Montiel Reyes, entonces secretaria de Bienestar, en una fotografía de archivo. Foto: Victoria Valtierra/ Cuartoscuro
Ariadna Montiel Reyes, entonces secretaria de Bienestar, en una fotografía de archivo. Foto: Victoria Valtierra/ Cuartoscuro

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