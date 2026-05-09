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Una pareja fue detenida por las autoridades este sábado luego de que intentara tener relaciones sexuales en sus asientos en un vuelo de la empresa , proveniente de y que aterrizó por la madrugada en el aeropuerto de Rosario, Argentina.

Los involucrados, un hombre de 55 años y una mujer de 60, estaban semidesnudos en los asientos de la fila F del vuelo CM 836, procedente de la capital panameña, cuando fueron denunciados por otros pasajeros, según confirmaron fuentes aeroportuarias a La Nación.

Ante las quejas, la jefa de cabina de la aeronave informó al supervisor que deseaba iniciar una acción penal “por exhibicionismo” contra los dos pasajeros.

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Por el protocolo vigente, se entabló comunicación con el Ministerio Público de la Acusación de Rosario, que indicó que se entregue a los acusados a la comisaría de la jurisdicción del aeropuerto internacional ubicado en el barrio de Fisherton, una vez que aterrizaran, para realizar las diligencias de rigor, previa extracción de juegos de fichas y fotos.

El de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no tiene una norma específica para las personas que intentan tener relaciones sexuales en una aeronave. Sin embargo, esto viola las normas sobre conducta de pasajeros y dificulta las facultades del comandante para mantener el orden y la seguridad a bordo.

Es esta autoridad quien puede tomar medidas contra las personas que afecten la seguridad, la disciplina o el normal desarrollo del vuelo. En los casos donde hay exhibicionismo, la situación puede derivar en causas contravencionales o penales ajenas al Código Aeronáutico. También podrían aplicarse reglamentos de seguridad operacional de la ANAC sobre conductas que alteren las condiciones normales del vuelo.

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En paralelo, la aerolínea puede sancionarlos o vetarlos de poder viajar con ellos en el futuro.

Detenidos por tener sexo en el baño

El año pasado un episodio similar ocurrió en un vuelo de la aerolínea EasyJet que cubría la ruta Londres-Luton-Alicante. Una pareja británica de aproximadamente 30 años se emborrachó y le gritó a los pasajeros que iban a participar del “high mile club”, una expresión usada en inglés para referirse a personas que tienen relaciones sexuales durante un vuelo.

Luego, se encerraron en el baño y comenzaron a escucharse ruidos extraños. Los pasajeros se mostraron incómodos y pidieron la intervención de la tripulación. Fue entonces que revelaron que la pareja ya había causado problemas antes de subir al avión, dado que habían tomado una cantidad excesiva de alcohol.

Una azafata se acercó al baño y les pidió que salieran, pero no recibió respuestas. Los ruidos continuaban y fue entonces que notificaron a las autoridades españolas del aeropuerto de Alicante.

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Dos años antes, otro caso ocurrió en la misma aerolínea cuando una pareja se encerró en un baño de Luton a Ibiza para mantener relaciones sexuales. Sin embargo, en esa ocasión fueron descubiertos por un integrante de la tripulación que abrió la puerta. Cuando descendieron del avión fueron arrestados.

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gs/bmc

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