La panameña Copa Airlines anunció este jueves que extendió hasta el 12 de diciembre la suspensión temporal de los vuelos desde y hacia Caracas, establecida en un principio hasta este viernes.

"Copa Airlines informa que, mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a Venezuela, ha decidido extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el viernes 12 de diciembre de 2025", afirmó la aerolínea de bandera panameña en un comunicado.

Copa había suspendido inicialmente los vuelos hasta el viernes, pero este jueves decidió extender la medida que originalmente también incluyó a su línea de bajo costo Wingo.

Lee también República Democrática del Congo y Ruanda firman un acuerdo de paz en presencia de Trump

Sin embargo, Wingo no anunció aún si también extenderá el cese de operaciones.

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe, según justifica, para su lucha antinarcóticos. Caracas sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Esto provocó que las españolas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish suspendieran operaciones temporalmente. El gobierno venezolano les revocó luego las concesiones al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas" por Estados Unidos.

Este jueves, también Boliviana de Aviación suspendió sus vuelos desde y hacia Caracas, según un comunicado de la compañía.

Lee también Casa Blanca presentará planes para nuevo salón de baile antes de que termine el año

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia la capital de Venezuela en medio de las agravadas tensiones entre Caracas y Washington.

Al anunciar la suspensión de los vuelos la noche del miércoles, ambas aerolíneas dijeron que la medida fue tomada tras reportes de sus pilotos sobre "intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves".

El Instituto Aeronáutico Civil de Venezuela informó el miércoles que la suspensión se dio "previa coordinación" entre las partes.

Previamente el canciller venezolano, Yván Gil, manifestó que su país "ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo" y "no hay fuerza capaz" de quitársela, según declaró al recibir un avión desde Estados Unidos con venezolanos deportados desde ese país.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm