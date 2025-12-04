Más Información

Ley de Aguas avanza con cambios tras maratónica discusión en Diputados; pasa al Senado y prevén aprobación en fast track

Sheinbaum llega a reunión con el Consejo Mexicano de Negocios; asisten Slim, Claudio X. González y el CCE

Por 24 horas, Ley de Aguas convierte San Lázaro en ring de acusaciones, insultos y jaloneos; así se vivió el debate

T-MEC seguirá y México avanza en revisión, afirma Ebrard; “no hay manera de no seguir adelante”, dice

Subsidio de 100% en el pago de tenencia para vehículos de hasta 638 mil pesos con IVA, propone Brugada

Sheinbaum invita al Zócalo capitalino este 6 de diciembre para celebrar 7 años de la 4T; "nuestro movimiento es enorme", resalta

Revocan visa al alcalde del municipio de San Felipe en Baja California; EU retira documento sin explicar motivos

"La Reina del Pacífico" acusa omisión de FGR en entrega de inmuebles; sobrina de Félix Gallardo reclama sus bienes desde 2014

Los desafíos de Ernestina Godoy en la FGR; especialistas urgen despolitizar, profesionalizar y combatir la impunidad

Tres empresas compiten por 47 trenes de pasajeros; presentan propuestas para los proyectos México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo

Brugada viaja a Washington para el sorteo del Mundial 2026; promete consolidar a CDMX como capital de grandes eventos

Diputados afirman que Info CDMX no desaparecerá, sino que sólo se transforma; prevén cambio constitucional antes del 15 de diciembre

La panameña anunció este jueves que extendió hasta el 12 de diciembre la suspensión temporal de los vuelos desde y hacia , establecida en un principio hasta este viernes.

"Copa Airlines informa que, mientras continúa evaluando las condiciones que garanticen la seguridad operacional en sus vuelos a , ha decidido extender la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas hasta el viernes 12 de diciembre de 2025", afirmó la aerolínea de bandera panameña en un comunicado.

Copa había suspendido inicialmente los vuelos hasta el viernes, pero este jueves decidió extender la medida que originalmente también incluyó a su línea de bajo costo Wingo.

Sin embargo, Wingo no anunció aún si también extenderá el cese de operaciones.

Estados Unidos desplegó desde agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe, según justifica, para su lucha antinarcóticos. Caracas sostiene que las maniobras militares buscan el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Esto provocó que las españolas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña GOL, la chilena Latam y Turkish suspendieran operaciones temporalmente. El gobierno venezolano les revocó luego las concesiones al acusarlas de "sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas" por Estados Unidos.

Este jueves, también Boliviana de Aviación suspendió sus vuelos desde y hacia Caracas, según un comunicado de la compañía.

Copa Airlines y Wingo eran de las pocas aerolíneas internacionales que seguían operando desde y hacia la capital de Venezuela en medio de las agravadas tensiones entre Caracas y Washington.

Al anunciar la suspensión de los vuelos la noche del miércoles, ambas aerolíneas dijeron que la medida fue tomada tras reportes de sus pilotos sobre "intermitencias en una de las señales de navegación de las aeronaves".

El Instituto Aeronáutico Civil de Venezuela informó el miércoles que la suspensión se dio "previa coordinación" entre las partes.

Previamente el canciller venezolano, Yván Gil, manifestó que su país "ejerce plena soberanía sobre su espacio aéreo" y "no hay fuerza capaz" de quitársela, según declaró al recibir un avión desde con venezolanos deportados desde ese país.

