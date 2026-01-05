Mujer se vuelve viral tras comprar mil Roscas de Reyes en Costco para revenderlas en Manzanillo

Este 5 de enero, miles de familias mexicanas se reunirán para partir la tradicional Rosca de Reyes.

Entre las más codiciadas destaca la Rosca de Costco, que por segundo año consecutivo se ha convertido en tendencia en redes sociales, no solo por su sabor, sino por la reventa de Roscas de Reyes que realizan algunas personas. Tal es el caso de la creadora de contenido Ximena Figueroa, quien se volvió viral tras presumir la compra de mil Roscas de Reyes en Costco.

Mujer se vuelve viral tras comprar mil Roscas de Reyes en Costco

Por segundo año consecutivo, la ya apodada en redes como “La Reina del Costco” anunció que volvería a revender Roscas de Reyes. Para ello, viajó desde Manzanillo hasta Guadalajara, donde adquirió 1,000 Roscas de Reyes de este tradicional pan.

A través de una publicación realizada el pasado sábado 3 de enero en su cuenta de Facebook, la ex candidata a diputada en Colima compartió una fotografía junto a las codiciadas roscas, acompañada del mensaje:

“¡Lo volvimos a hacer! Ya llevamos todas sus roscas para Manzanillo. Mil Roscas de Reyes. La reina del #Costco #2026Goals #RoscadeReyes”.

Este 2026, la Rosca de Reyes en Costco tiene un precio aproximado de 429 pesos en su versión tradicional y de 539 pesos la rellena de nata o crema. No obstante, de acuerdo con la propia influencer, estas son revendidas por ella en 720 pesos.

Usuarios reaccionan a la reventa de Rosca de Reyes de Ximena Figueroa

Como era de esperarse, la publicación desató una ola de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron la reventa de Rosca de Reyes y señalaron que sería mejor apoyar a los negocios locales de Manzanillo; sin embargo, otros le desearon éxito en su emprendimiento y defendieron su derecho a comerciar libremente.

Entre los comentarios que más llamaron la atención se leen frases como:

“El día 7 le compro, ya que las dé a precio de Costco ”

” “Los rugidos de tripa más poderosos de internet ”

” “Cada quien hace su lucha, no todos pueden y no por eso se le va a tirar por hacerlo"

