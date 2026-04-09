Declaración Anual 2026: ¿cuánto tarda el SAT en devolver el saldo a favor?; aquí te lo decimos

A pocos días del inicio de la declaración anual 2025 para personas físicas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó la presentación de más de un millón de declaraciones, de las cuales más de 600 mil contribuyentes recibirán la devolución de impuestos correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR).

De acuerdo con la autoridad fiscal, ya se han autorizado 2 mil 179 millones de pesos en devoluciones, lo que beneficiará a 608 mil 119 personas que obtuvieron saldo a favor en los primeros días de abril.

Saldo a favor SAT. Foto: iStock

¿Cuánto tiempo tarda el SAT en devolver el saldo a favor?

El SAT informó que, en condiciones normales y sin inconsistencias en la información, la devolución automática del saldo a favor puede realizarse en un promedio de entre 3 y 5 días hábiles.

Aunque la legislación contempla un plazo máximo de hasta 40 días hábiles, en la práctica las devoluciones se están procesando con mayor rapidez cuando la declaración es correcta y se presenta durante abril.

Lee también: Declaración Anual: esta es la fecha límite para presentarla ante el SAT; así puedes saber si te toca hacerlo

¿Cómo puedo ver el estatus de mi devolución de impuestos?

Los contribuyentes que deseen verificar el estado de su devolución pueden hacerlo en línea a través del portal oficial del SAT. El procedimiento incluye los siguientes pasos:

Ingresar a sat.gob.mx

Seleccionar “continuar en el sitio”

Acceder a “más trámites y servicios”

Dirigirse a “constancias, devoluciones y notificaciones”

Entrar a “devoluciones y compensaciones”

Elegir “estado de tu devolución”

Iniciar sesión con RFC y contraseña o e.firma

Consultar el apartado “devolución automática de ISR” del ejercicio fiscal 2025

En esta sección se puede verificar si la solicitud está en proceso de validación, rechazada o en etapa de pago.

El SAT entregará el saldo a favor a los constituyentes que reúnan los requisitos solicitados. Foto: SAT

¿Cuándo es la fecha límite para realizar la declaración anual?

El SAT recordó que el periodo para presentar la declaración anual inició el 1 de abril y concluye el próximo 30 de abril.

El trámite puede realizarse completamente en línea, disponible las 24 horas durante todo el mes, lo que permite a los contribuyentes cumplir con esta obligación sin acudir a oficinas.

No presentar la declaración en tiempo y forma puede derivar en sanciones económicas, por lo que la autoridad fiscal recomienda evitar dejar el trámite para los últimos días.

Lee también: Impacto financiero ante auditorias fiscales por parte del SAT

Requisitos para presentar la declaración anual

Para completar la declaración anual en el portal del SAT, es necesario contar con:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo

Contraseña o e.firma vigente

CLABE interbancaria, en caso de solicitar devolución

También te interesará:

Salinas Pliego pide no registrar número de celular en México; sugiere usar línea extranjera

Beca Rita Cetina 2026: ¿quiénes son los beneficiarios HOY, 8 de abril?; entérate aquí

PRI critica invasión a la privacidad de Werevertumorro; “critiqué a Peña Nieto y me fue peor”, responde el influencer

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv