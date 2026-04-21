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Centenares de del pueblo misak protestaron este martes en Bogotá frente a la Cancillería para rechazar varias decisiones administrativas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que, según denuncian, adjudica parte de sus tierras ancestrales en el suroeste del país a otras comunidades.

"Estamos sufriendo una de nuestro territorio a causa de tres resoluciones que nos quitan 9 mil 530 hectáreas, algo que no fue consultado con nuestro pueblo", afirmó a EFE John Andrés Calderón Méndez, uno de los voceros de la protesta.

Los manifestantes, provenientes en su mayoría del municipio de Silvia, en el departamento del Cauca, aseguran que las resoluciones de la ANT afectan zonas de páramo, que fueron adoptadas sin procesos de consulta previa.

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Las decisiones de la ANT, denuncian los manifestantes, favorecen a otras organizaciones de la región, lo que ha ocasionado tensiones territoriales por ocupaciones de zonas que consideran propias y al menos 250 familias han resultado afectadas por estos hechos, especialmente en la parte montañosa del Cauca, donde conviven los pueblos indígenas misak y nasa.

Otro de los líderes presentes en la movilización, Andrés Tunuá, señaló a EFE que las decisiones de la ANT "desconocen títulos históricos y la autonomía territorial de su pueblo".

Los manifestantes explicaron que han interpuesto acciones legales, pero ante la falta de respuesta decidieron acudir a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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Los líderes indígenas aseguraron que mantendrán la protesta de manera pacífica hasta ser atendidos por el Gobierno, en una jornada en la que se registraron algunos altercados cuando los manifestantes intentaron entrar a la fuerza a un edificio anexo al Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el centro de Bogotá.

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gs/rmlgv

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