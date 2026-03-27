Más Información
Suman 132 mil 534 desaparecidos en México: SESNSP; 36% de los casos no tienen datos suficientes para su búsqueda
Veleros que salieron de México hacia Cuba llegaron "sanos y salvos", afirma EU; no se le ha pedido apoyo, dice Washington
Bloqueo en la México-Cuernavaca colapsa salida por vacaciones de Semana Santa; manifestantes exigen restablecimiento del servicio de agua potable
Morena incumple en entregar informe sobre gasto de liderazgo político femenino; EL UNIVERSAL reveló 195 mdp en periódico feminista con irregularidades
Gobierno mantiene "diálogo permanente" con madres buscadoras; trabajan en identificar restos hallados por Ceci Flores
IPN otorga Doctor Honoris Causa a Manuela Obrador Narváez, prima de AMLO; "gracias por poner la técnica al servicio de la patria"
Sheinbaum mantiene Grupo Interdisciplinario ante derrame petrolero en el Golfo de México; buscan crear sistema de alerta
Cae "La Besucona", líder de célula dedicada al narcomenudeo, robo y homicidio en Iztapalapa; está relacionado con 3 homicidios
Una Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que condenaba a Argentina a pagar 16 mil 100 millones de dólares de indemnización por la estatización en 2012 de la petrolera YPF, según el fallo al que accedió la AFP.
El 8 de septiembre de 2023 Loretta Preska, jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, había condenado al país sudamericano a pagar las indemnizaciones a empresas que, según la magistrada, se vieron perjudicadas por la nacionalización de YPF.
El presidente Javier Milei y varios funcionarios del gobierno nacional salieron a festejar en redes sociales.
"Ganamos el juicio de YPF"
La Caámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional.TMAP!", posteó Milei en X.
Milei también criticó duramente al actual gobernador opositor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los señalados como artífices de la estatización cuando era funcionario del gobierno nacional.
"Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria (expresidenta) Cristina Kirchner", lanzó el mandatario.
El monto, si se suman los intereses, hubiese aumentado a unos 18 mil millones de dólares, explicó en un comunicado el gobierno argentino.
En 2012, Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol.
Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5 mil millones de dólares para zanjar un litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25.4% del capital de YPF.
En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.
Austria prohibirá las redes sociales a menores de 14 años; escuelas aplicaron 3 semanas "sin teléfono móvil"
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]