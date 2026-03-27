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Una Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó la sentencia que condenaba a a pagar 16 mil 100 millones de dólares de indemnización por la estatización en 2012 de la petrolera YPF, según el fallo al que accedió la AFP.

El 8 de septiembre de 2023 Loretta Preska, jueza del Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan, había condenado al país sudamericano a pagar las indemnizaciones a empresas que, según la magistrada, se vieron perjudicadas por la nacionalización de YPF.

El presidente Javier Milei y varios funcionarios del gobierno nacional salieron a festejar en redes sociales.

"Ganamos el juicio de YPF"

La Caámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco mas de lo que fue el prestamos del FMI en 2024). Es historico, impensando, el mayor logro jurídico de la historia nacional.TMAP!", posteó Milei en X.

Milei también criticó duramente al actual gobernador opositor de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, uno de los señalados como artífices de la estatización cuando era funcionario del gobierno nacional.

"Tuvimos que venir a arreglar las cagadas del inútil, imbécil e incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria (expresidenta) Cristina Kirchner", lanzó el mandatario.

El monto, si se suman los intereses, hubiese aumentado a unos 18 mil millones de dólares, explicó en un comunicado el gobierno argentino.

En 2012, Argentina expropió el 51% de las acciones de YPF, parcialmente controlada por el gigante español Repsol.

Dos años más tarde, la petrolera española fue indemnizada con 5 mil millones de dólares para zanjar un litigio, pero no fue el caso de los accionistas minoritarios como Petersen Energía o Eton Park Capital, que en conjunto poseían el 25.4% del capital de YPF.

En 2015 presentaron una demanda alegando que el país no había presentado una oferta pública de adquisición (OPA) como preveía la ley.

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