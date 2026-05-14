Los gobiernos de Corea del Sur y México firmaron un memorándum de entendimiento en el que explican la importancia de tener un marco formal para intercambiar bienes y servicios, sin comprometerse explícitamente a firmar un acuerdo comercial.

Ello se da en medio de un entorno de imposición de aranceles, porque desde el primero de enero de 2026 se subieron hasta a niveles de 50% los aranceles para productos originarios de países con los que no tenemos un tratado de libre comercio como es el caso de Corea del Sur.

Además de que, en los últimos cuatro sexenios, hubo dos intentos fallidos por negociar un tratado de libre comercio entre los dos países.

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En medio de este entorno, el pasado 12 de mayo, se reunieron, en la Ciudad de México, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el ministro de Comercio de la República de Corea del Sur, Yeo Han-koo, en donde acordaron revisar la relación económica bilateral.

En el memorándum de entendimiento, que se dio a conocer hoy 14 de mayo, se expuso que los gobiernos de ambos países analizarán vías de cooperación al “reconocer la importancia de establecer un marco formal de comercio e inversión para elevar el nivel de la cooperación económica bilateral entre ambos países…”.

Acordaron también establecer un “Diálogo Estratégico entre Ministros, así como un grupo de trabajo enfocado en la modernización y mejora de la relación comercial bilateral”.

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Sobre el tema de los aranceles que se impusieron a productos agrupados en mil 463 fracciones arancelarias, los dos ministros de comercio acordaron que ante “el reciente incremento arancelario de México y su posible impacto en el comercio y la inversión, los Ministros acordaron trabajar estrechamente para minimizar disrupciones y atender dificultades prácticas”, por lo que harán consultas con los sectores productivos de sus respectivos países.

Finalmente, platicaron sobre la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en torno a "sus posibles implicaciones para las empresas que operan enla región. Al considerar la contribución de las inversiones de empresas coreanas en México, se acordó fortalecer las consultas para asegurar que estos intereses sean reflejados durante el proceso de revisión del T-MEC".

El comercio entre México y Corea del Sur llega casi a los 27 mil millones de dólares. Las importaciones de productos coreanos que llegan a territorio mexicano sumaron los 20 mil 985 millones de dólares, en tanto que, las exportaciones ascendieron a 6 mil 51 millones de dólares.

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