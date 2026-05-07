La fiebre por BTS en la CDMX no solo se vive a través de su música, también puede disfrutarse en la mesa; desde sopas tradicionales hasta platillos picantes y recetas típicas de Corea del Sur, los restaurantes coreanos se han convertido en el lugar perfecto para que las ARMY se acerquen más a la cultura de sus idols favoritos.

Te imaginas probar el Golden Maknae, platillo favorito de Jungkook, disfrutar un caliente Doenjang-jjigae como el que le encanta a Taehyung, o descubrir por qué el Mulhoe es uno de los favoritos de Jin, incluso podrías animarte a pedir un Dwaeji Gukbap, uno de los preferidos de Jimin.

Si ya se te antojaron estos sabores coreanos, aquí te compartimos una lista de restaurantes en la CDMX donde podrás encontrar estos y muchos más platillos tradicionales de Corea del Sur.

La comida coreana se caracteriza por llevar algunos ingredientes fermentados. Foto: Unsplash

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¿Por qué la comida coreana se ha vuelto parte de la experiencia de BTS?

Aunque muchas veces pareciera que la música y la comida no tienen relación, para miles de fans ambas experiencias van de la mano.

En el caso de las ARMY —nombre oficial del fandom de BTS, cuyo significado es Adorable Representative M.C. for Youth—, conocer más sobre los gustos y costumbres de sus idols también implica acercarse a la gastronomía de Corea del Sur.

Debido al crecimiento global del K-pop, en distintos países comenzaron a popularizarse restaurantes especializados en comida coreana, donde los fanáticos pueden probar los platillos que suelen mencionar o consumir los integrantes de BTS.

Aunque varios de estos establecimientos ya existían desde las décadas de los 90 y los dos mil, fue a partir de 2010 cuando tuvieron un mayor auge impulsado por la expansión de la cultura pop surcoreana.

México no se quedó atrás, pues en diferentes estados del país comenzaron a abrir más restaurantes dedicados a la gastronomía coreana, pero es en la CDMX donde se concentra una gran variedad de estos espacios.

Desde parrilladas coreanas hasta sopas tradicionales y ramen picante, estos lugares se han convertido en un punto de encuentro para fans del K-pop y también para cualquier persona interesada en descubrir nuevos sabores, incluso si no es seguidora de BTS.

La comida coreana se caracteriza por mezclar sabores salados y dulces. Foto: Unsplash

¿Dónde encontrar restaurantes de comida surcoreana en la CDMX?

Estos restaurantes te harán sentir por un momento en Corea del Sur sin salir de la CDMX, desde parrilladas coreanas hasta sopas tradicionales y platillos típicos, aquí te compartimos cinco opciones para que conozcas nuevos sabores y disfrutes de una experiencia diferente.

Sóru Restaurante Coreano

Este restaurante cuenta con un menú variado pensado para compartir; entre sus opciones se encuentra la sección de Comida Snack, ideal para dos o tres personas, donde se pueden probar platillos como el tradicional Tteokbokki. También ofrece la categoría Para Tomar, igualmente para compartir, con opciones como el huevo en barro.

Para quienes siguen una alimentación vegetariana o vegana, el lugar también incluye alternativas especiales, entre ellas una soba preparada sin ingredientes de origen animal.

Aunque cuenta con varias entradas dentro de su menú, las opciones de ensaladas son más limitadas. El consumo promedio por persona puede ir de los $300.00 a los mil pesos, ya que las bebidas y algunos ingredientes extra se cobran por separado.

El restaurante abre de lunes a sábado, de 12:30 p.m. a 10:00 p.m., y se ubica en Londres 227, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la CDMX.

Además del servicio en el lugar, también cuenta con entregas a domicilio, lo que facilita disfrutar de la comida coreana sin salir de casa.

Instagram: @soru_restaurante_coreano

Min Sok Chon

Este restaurante ofrece una amplia variedad de platillos tradicionales surcoreanos, entre los que destacan el Yukgaejang, una sopa picante preparada con carne de res y fideos, así como el Bibimbap, un arroz acompañado de verduras servido en un recipiente frío.

En su menú también podrás encontrar Bulgogi coreano, carne de res marinada en una salsa dulce, y el Jjajangmyeon, fideos cubiertos con una espesa salsa de chunjang, una pasta de frijol negro típica de Corea del Sur.

Uno de los detalles que más llama la atención es que el menú está disponible en coreano, inglés y español, lo que permite a los visitantes vivir una experiencia más inmersiva.

Los costos aproximados van de los $200.00 a los $800.00, sin incluir bebidas. El restaurante abre de lunes a domingo, en un horario de lunes a domingo de 12:00 p.m. a 9:30 p.m., y también cuenta con servicio a domicilio.

Dirección: Florencia 45, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX

Goguinara

Este establecimiento se especializa en barbacoa coreana, en su menú también hay platillos tradicionales como el bibimbap y el curry coreano.

Comer en este lugar puede tener un costo aproximado de entre $200.00 y $500.00 por persona, dependiendo de los alimentos y bebidas que se consuman.

El horario de servicio es de lunes a sábado de 12:00 p.m. a 9:30 p.m., mientras que los domingos abre de 11:30 a.m. a 8:30 p.m; y se encuentra en la calle Génova 20-Local 1, Juárez, Cuauhtémoc, código postal 06600 Ciudad de México.

IG: @goguinaramx

The Hanshik

Este restaurante ofrece la experiencia de parrilla coreana directamente en la mesa, además de contar con una amplia variedad de platillos tradicionales como Kimchi Jjigae, Banchan, Mulgalbi, caldo de costilla y sopa de tofu, entre otros.

Las bebidas y algunos complementos se cobran por separado, por lo que el consumo promedio puede ir de los $300.00 a los $800.00, dependiendo de los alimentos que se elijan.

El establecimiento abre de miércoles a domingo, en un horario de 12:00 p.m. a 9:30 p.m. Dirección: Liverpool 42, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Instagram: @hansik_koreanbbq

Sabor Korea

Este restaurante ofrece una amplia variedad de platillos coreanos, entre los que se encuentra el ramen de pollo, mariscos en tempura y la popular Torre de Corea, además de otros clásicos de la gastronomía surcoreana.

Uno de los atractivos del lugar es que suele contar con música en vivo, lo que complementa la experiencia para los visitantes. El consumo promedio va de los $200.00 a los $500.00 por persona, dependiendo de los alimentos y bebidas que se pidan.

El horario es de lunes a jueves de 12:00 a 11:00 p.m.; viernes y sábado de 12:00 a 11:00 p.m., mientras que los domingos abre en el mismo horario y cierra a las 9:00 p.m.

Dirección: Londres 110, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Instagram: @saborakoreamxc

Ahora que ya conoces algunos de los restaurantes coreanos en la CDMX, puedes seguir celebrando la llegada de BTS mientras disfrutas de platillos tradicionales, música y un ambiente inspirado en la cultura surcoreana.

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