Toluca, Estado de México.- Selene Hernández Herrera, presidenta municipal con licencia de Capulhuac, obtuvo una sentencia condenatoria de 5 años y 5 meses de prisión, así como la destitución de su cargo, después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó ante una Autoridad Judicial su responsabilidad en el delito de abuso de autoridad en agravio de una ex servidora pública de dicho Ayuntamiento.

Junto con Selene Hernández Herrera, también fue sentenciada a 3 años y 2 meses de prisión, Ana Lucía Ríos Cano, quien se desempeñaba como policía municipal, en tanto que, por el delito de lesiones, Andrea Shantty Anzástiga Hernández fue sentenciada a 2 años de prisión.

Los hechos por los que se les dictó sentencia condenatoria ocurrieron el 2 de mayo de 2025, cuando la víctima, quien se desempeñaba como servidora pública de la Unidad de Apoyo Psicológico de una estancia infantil del sistema municipal del DIF de Capulhuac, se encontraba en su lugar de trabajo, ubicado en el Barrio de San Miguelito de dicho municipio, momento en que fue convocada a una supuesta reunión de trabajo por la entonces alcaldesa.

Los hechos por los que se les dictó sentencia condenatoria ocurrieron el 2 de mayo de 2025. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

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La víctima acudió a dicha reunión con personal del sistema DIF municipal, momento en el que, la entonces presidenta municipal y Andrea Shantty Anzástiga Hernández, quien es su hija, agredieron físicamente a la servidora pública frente al resto de sus compañeros, mientras que Ana Lucía Ríos Cano, entonces policía municipal, la sujetó de las manos para impedirle defenderse de las agresiones.

Una vez que se tuvo conocimiento de los hechos, la Fiscalía mexiquense inició la investigación que permitió identificar y detener a Selene Hernández Herrera, Ana Lucía Ríos Cano, y a Andrea Shantty Anzástiga Hernández, quienes fueron ingresadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Tras proceso legal, la Fiscalía del Estado de México aportó las pruebas suficientes ante el Juez para demostrar la responsabilidad de estas personas en los delitos investigados.

A Selene Hernández Herrera, la Autoridad Judicial impuso sentencia de condena de 5 años y 5 meses de prisión, la destitución del cargo de Presidenta Municipal y una multa. Foto: El Universal

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A Selene Hernández Herrera, la Autoridad Judicial, impuso sentencia de condena de 5 años y 5 meses de prisión, la destitución del cargo de Presidenta Municipal y una multa de 12 mil 445 pesos.

Para Ana Lucía Ríos Cano, la sentencia fue de 3 años y 2 meses de prisión, la destitución del cargo de policía municipal y el pago de una multa de 10 mil 182 pesos.

Finalmente, a Andrea Shantty Anzástiga Hernández, le fue impuesta una pena de 2 años de prisión y el pago de una multa por 11 mil 314 pesos.

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En ninguno de los casos se contemplan penas sustitutivas a las dictadas por la Autoridad Judicial, además de que el próximo 22 de mayo, se celebrará audiencia de explicación de sentencia.

vr