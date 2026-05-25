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El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.
A través de sus redes sociales, informó que se debe a un evento externo a las instalaciones del metro.
Explicó que, para dirigirse a la zona centro de la Ciudad de México, los usuarios pueden utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende, de la Línea 2; San Juan de Letrán, de la Línea 8; así como Bellas Artes, correspondiente a las líneas 2 y 8.
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Además, exhorto a los usuarios a tomar previsiones y mantenerse atentos a la información oficial del sistema de transporte.
mahc/LL
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