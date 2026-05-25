Metrópoli | 25-05-26 | 09:58 | Actualizada | 25-05-26 | 09:58 |

El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, , informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

A través de sus redes sociales, informó que se debe a un evento externo a las instalaciones del metro.

Explicó que, para dirigirse a la , los usuarios pueden utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende, de la Línea 2; San Juan de Letrán, de la Línea 8; así como Bellas Artes, correspondiente a las líneas 2 y 8.

Lee también

Además, exhorto a los usuarios a tomar previsiones y mantenerse atentos a la información oficial del sistema de transporte.

mahc/LL

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]