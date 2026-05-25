El director del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2, permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

A través de sus redes sociales, informó que se debe a un evento externo a las instalaciones del metro.

Explicó que, para dirigirse a la zona centro de la Ciudad de México, los usuarios pueden utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende, de la Línea 2; San Juan de Letrán, de la Línea 8; así como Bellas Artes, correspondiente a las líneas 2 y 8.

Lee también ¿Cómo está el Metro CDMX este lunes?

Además, exhorto a los usuarios a tomar previsiones y mantenerse atentos a la información oficial del sistema de transporte.

Importante para usuarios de la Línea 2 del @MetroCDMX:

Debido a un evento al exterior, la estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hasta nuevo aviso.

Para dirigirte a la zona centro, puedes utilizar como alternativas las estaciones Pino Suárez y Allende de Línea 2; San Juan… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) May 25, 2026

mahc/LL