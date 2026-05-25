La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron retrasos, aglomeraciones y falta de trenes en distintas líneas de la red, principalmente en las líneas 7, B, 12 y 9.

¿Cuáles son las líneas del Metro afectadas?

Línea 7

En la Línea 7, usuarios señalaron saturación y retrasos en dirección Barranca del Muerto: "Línea 7 como siempre atasca porque su ‘alta afluencia’ es porque nunca mandan trenes y esperan a que se atasque de gente para mandar trenes e ir avanzando”, escribió un usuario en redes sociales; otro pasajero reportó: “La línea 7 dirección Barranca del Muerto con retraso para pasar y las escaleras eléctricas de San Joaquín sin funcionar”.

El STC respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 7, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.

Lee también FOTOS: Candelabros y remodelación en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro; avanzan obras de modernización

Línea B

En la Línea B, usuarios denunciaron largos tiempos de espera y detenciones en el servicio: “Línea B lleva 10 min sin pasar ningún metro en Ciudad Azteca”, escribió un pasajero; otro usuario cuestionó: “¿Qué pasa en la Línea B? Completamente detenida dirección Buenavista y sin metros dirección Ciudad Azteca”.

El STC informó que la circulación se vio afectada por la revisión de un tren y señaló: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea B, después de realizar revisión a un tren”.

Línea 12

Respecto a la Línea 12, pasajeros reportaron falta de trenes y convoyes que pasaban sin detenerse en estaciones: “No hay trenes en la Línea 12, pasan vacíos y no hacen paradas”, señaló un usuario, mientras que otro agregó: “En la 12 también tenemos esperando mucho a que pasen trenes dirección Mixcoac”.

Lee también Estación Auditorio del Metro estrena imagen; Clara Brugada y Adrián Rubalcava encabezan recorrido por las nuevas instalaciones

Línea 9

En la Línea 9, pasajeros reportaron demoras en dirección Tacubaya: “Línea 9 dirección Tacubaya está parada, tomen alternativas”, escribió un usuario; otro pasajero comentó: “Pues L9, no se ve muy ágil. La dosificación en el túnel exterior ya llega a la primer curva”.

LL