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La mañana de este lunes, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro reportaron retrasos, aglomeraciones y falta de trenes en distintas líneas de la red, principalmente en las líneas 7, B, 12 y 9.
¿Cuáles son las líneas del Metro afectadas?
Línea 7
En la Línea 7, usuarios señalaron saturación y retrasos en dirección Barranca del Muerto: "Línea 7 como siempre atasca porque su ‘alta afluencia’ es porque nunca mandan trenes y esperan a que se atasque de gente para mandar trenes e ir avanzando”, escribió un usuario en redes sociales; otro pasajero reportó: “La línea 7 dirección Barranca del Muerto con retraso para pasar y las escaleras eléctricas de San Joaquín sin funcionar”.
El STC respondió: “Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 7, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda”.
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Línea B
En la Línea B, usuarios denunciaron largos tiempos de espera y detenciones en el servicio: “Línea B lleva 10 min sin pasar ningún metro en Ciudad Azteca”, escribió un pasajero; otro usuario cuestionó: “¿Qué pasa en la Línea B? Completamente detenida dirección Buenavista y sin metros dirección Ciudad Azteca”.
El STC informó que la circulación se vio afectada por la revisión de un tren y señaló: “Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea B, después de realizar revisión a un tren”.
Línea 12
Respecto a la Línea 12, pasajeros reportaron falta de trenes y convoyes que pasaban sin detenerse en estaciones: “No hay trenes en la Línea 12, pasan vacíos y no hacen paradas”, señaló un usuario, mientras que otro agregó: “En la 12 también tenemos esperando mucho a que pasen trenes dirección Mixcoac”.
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Línea 9
En la Línea 9, pasajeros reportaron demoras en dirección Tacubaya: “Línea 9 dirección Tacubaya está parada, tomen alternativas”, escribió un usuario; otro pasajero comentó: “Pues L9, no se ve muy ágil. La dosificación en el túnel exterior ya llega a la primer curva”.
LL
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