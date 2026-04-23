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reapareció en el escenario del Palenque de Aguascalientes en medio del escándalo que ocasionó hace unos días el estreno de su video "Un vals", en el que aparece como protagonista Dagna Mata, una modelo mexicana con gran parecido físico a su expareja Cazzu.

Nodal tuvo una presentación exitosa en la que cantó por primera vez en vivo el tema "Un vals"; dicha canción, antes de ser estrenada, se la dedicó a su esposa Ángela, quien en esta ocasión, al parecer, no acompañó a su esposo, y si lo hizo se mantuvo oculta.

El tema "Dime como quieres", que cantan ambos, fue interpretado por una fan que le obsequió flores a Christian, quien en todo momento se mostró entregado y sonriente a su público; entre los asistentes, estaba la comunicado Adela Micha, quien lo saludó con un abrazo, un intercambio de besos en la mejilla y ella le dio un ramo de flores.

Fue hace unos meses, a detalle de su truene con la argentina Cazzu y de su romance con Ángela, mencionó fechas y hechos hasta entonces desconocidos de por qué él y la hija de Pepe Aguilar se vieron obligados a hacer público su romance en 2024.

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El momento se ha viralizado en redes sociales, así como la foto del Nodal con Cruz Martínez, integrante de los Kumbia Kings y expareja de Alicia Villarreal, quien compartió una foto con el intérprete de regional mexicano felicitándolo por su show.

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El productor musical, compositor y músico Cruz Martínez presume foto con Christian Nodal.
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Nodal regresó al trabajo después de varios días de silencio, lo que originó que las versiones de una supuesta crisis y separación con Ángela sonaran con fuerza en redes sociales, sin embargo, un amigo de la pareja aseguró que Ángela y Christian siguen juntos y felices, apartados del ruido en las redes y disfrutando de la paz en su hogar.

La reaparición de Nodal se da en medio de las declaraciones de la modelo , quien asegura que no le han pagado completo su trabajo en el video "Un vals".

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