La comunicadora Adela Micha rompió el silencio sobre la polémica que rodea a la entrevista que recientemente le hizo al cantante Christian Nodal, en la que por primera vez, él revela detalles de su vida personal que han dado mucho de qué hablar.

En dicha charla, Nodal revela fechas y detalles de su rompimiento con su ex Cazzu, y cómo fue que se enamoró, en pocos días, de su actual esposa, Ángela Aguilar; el cantante de 26 años confiesa, además, cómo ya no era feliz con la trapera argentina y cómo, según él, no hubo engaños ni infidelidad.

Afirma que el romance con Ángela se tuvo que hacer público porque los extorsionaron después de que se casaron en una ceremonia espiritual en Italia; entre shots de tequila, Christian y Adela Micha conversaron por poco más de dos horas sobre todo.

Adela Micha aclara intereses detrás de su entrevista con Nodal

En su programa "La Saga", Adela Micha habló de la entrevista que le realizó a Christian Nodal y que salió a la luz hace un par de semanas, admitió que "se hizo mucho chisme" en torno a la charla y como era de esperarse, surgieron los cuestionamientos a favor y en contra.

La entrevista de Adela Micha y Christian Nodal causó gran polémica, al grado que se dijo que el cantante se molestó con la periodista por compartir el material. Fotos: Instagram, vía @nodal & @adelamicha

Admitió que solamente hubo un acuerdo, y este fue, hablar de todo

"Hablamos de todo", dijo la conductora, quien reconoció la carrera musical de los tres involucrados en esta historia que muchos consideran un triángulo amoroso, el cual, Adela, no juzga.

"A los tres los reconozco como artistas muy talentosos, para mi lo más importante es su carrera, lo que dan, lo que aportan, lo que le dan a todos con su talento", dijo, y agregó: "lo que hagan con su vida privada yo no lo puedo juzgar, a mi la vida me ha enseñado a no juzgar, a que todos podemos cometer errores".

Adela agradeció la generosidad de Nodal para hablar con ella, del tiempo que le dio, y de de la buena disposición para hablar de todos los temas sin excepciones.

Micha dejó en claro que nadie le dijo ni qué hablar ni qué preguntar, ni se lleva con Ángela Aguilar, y recordó que a la cantante de 22 años la conoció en su foro cuando ésta iba con su padre Pepe Aguilar.

Sobre los dichos que aseguran, que Nodal le habría ofrecido un millón de pesos para que ya no transmitiera la entrevista, la periodista lo negó.

"Para nada".

Afirmó que Pepe Aguilar, padre de Ángela, no tiene nada que ver en esta historia que muchos aseguran.

"¿Pepe Aguilar?, ni que me pagara él, ¿no?".

Reiteró que simplemente se trató de dos adultos conversando, nadie obligó a nadie a estar ahí, afirmó Adela; recordó que le preguntó a Nodal si el haber aceptado la entrevista era parte de una estrategia suya, y él le dijo que no, que simplemente quería hablar.

"Es parte de que 'ya no quiero estar callado'", recordó Adela.

Compartió que la entrevista se la pidió ella a Nodal cuando platicaron en La Plaza de Toros, pues le dijo que quería platicar con él más largo; los equipos de ambos siguieron en contacto hasta que él el dijo cuándo estaba disponible en Houston y ella viajó para el encuentro.

