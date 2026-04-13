La polémica que ha generado "Un vals", el nuevo video de Christian Nodal, ha ido más allá de las redes sociales; incluso, estaría a punto de llegar a los tribunales.

En medio de las comparaciones por el parecido físico entre Dagna Mata (protagonista del videoclip) y Cazzu, ahora es la propia modelo quien reveló una serie de irregularidades por parte del equipo del cantante, por lo que ya analiza tomar acciones legales.

En entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", la mexicana explicó que el clip se grabó en febrero de este año; sin embargo, hasta la fecha no le han pagado lo que se acordó.

"No (me han pagado), todavía no. (Me dijeron que me pagarían) en 30 días. Ya estoy con mis abogados, pero no puedo dar más detalles", dijo.

Lee también Director del video "Un vals", de Nodal, admite que fue él, y no el cantante, quien eligió a la modelo parecida a Cazzu

Mata también confesó que se sintió engañada por la forma en la que fue contratada; y es que, de acuerdo con su versión, inicialmente fue llamada para participar como extra; no obstante, terminó siendo la figura central.

“A mí no me explicaron bien. Me dijeron que sería un papel menor. Me enteré hasta el final, hasta que vi el video, que prácticamente salía en todo", agregó.

La también influencer afirmó que esta situación ha afectado su trabajo, pues además del "hate" que ha recibido en redes sociales, según ella, el equipo de Nodal ha intentado silenciarla.

"Me pidieron firmar algo para no hablar, pero esto ha afectado mi trabajo".

A pesar de todo esto, la modelo dejó claro que no busca obtener ningún tipo de ventaja; simplemente recibir lo que le corresponde:

"Una disculpa no me sirve. Yo quiero trabajar y seguir abriéndome camino. Quiero que se deje de fomentar el morbo y que no se aprovechen de nuestra imagen, porque cuando vienes de un contexto vulnerable, aceptas trabajos porque necesitas trabajar".

Magna Mata pide parar comparaciones entre mujeres

Mata también abordó las comparaciones que se han hecho por su parecido físico con Cazzu y las versiones que involucraban a Ángela Aguilar.

Lejos de alimentar esa narrativa, la modelo cuestionó el enfoque que suele darse a estas situaciones done, según dijo, las mujeres terminan siendo comparadas y señaladas.

"Siempre ha habido un morbo mediático que nos juzga a las mujeres. Me gustaría pensar que es solo por el parecido, pero no quisiera que esto afecte a Cazzu, que es una artista muy talentosa y que también está pasando por lo suyo".

Sobre la menor de los Aguilar, aunque no dio mucha información, dejó entrever que también está sufriendo.

"Me han dicho que todo esto se salió de control y que ella lo está pasando mal", finalizó.

Lee también Nodal aclara participación de modelo parecida a Cazzu en video; habría sido mercadotecnia no planeada por él