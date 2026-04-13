Más Información

Hallan nuevos estilos de pinturas rupestres en obras del Tren México-Querétaro

Hallan nuevos estilos de pinturas rupestres en obras del Tren México-Querétaro

Anuncian a Inocencia Arellano Mijarez como directora general del INALI

Anuncian a Inocencia Arellano Mijarez como directora general del INALI

Rey Lear: cuando el poder cobra vida en el teatro

Rey Lear: cuando el poder cobra vida en el teatro

Louvre exhibe montaje de Miguel Ángel y Rodin

Louvre exhibe montaje de Miguel Ángel y Rodin

“No por ser mujeres somos solidarias”

“No por ser mujeres somos solidarias”

INBAL restringe facultades en favor de particulares

INBAL restringe facultades en favor de particulares

La polémica que ha generado "Un vals", el nuevo video de , ha ido más allá de las redes sociales; incluso, estaría a punto de llegar a los tribunales.

En medio de las comparaciones por el parecido físico entre (protagonista del videoclip) y Cazzu, ahora es la propia modelo quien reveló una serie de irregularidades por parte del equipo del cantante, por lo que ya analiza tomar acciones legales.

En entrevista para el programa "El Gordo y la Flaca", la mexicana explicó que el clip se grabó en febrero de este año; sin embargo, hasta la fecha no le han pagado lo que se acordó.

"No (me han pagado), todavía no. (Me dijeron que me pagarían) en 30 días. Ya estoy con mis abogados, pero no puedo dar más detalles", dijo.

Lee también

Mata también confesó que se sintió engañada por la forma en la que fue contratada; y es que, de acuerdo con su versión, inicialmente fue llamada para participar como extra; no obstante, terminó siendo la figura central.

“A mí no me explicaron bien. Me dijeron que sería un papel menor. Me enteré hasta el final, hasta que vi el video, que prácticamente salía en todo", agregó.

La también influencer afirmó que esta situación ha afectado su trabajo, pues además del "hate" que ha recibido en redes sociales, según ella, el equipo de Nodal ha intentado silenciarla.

"Me pidieron firmar algo para no hablar, pero esto ha afectado mi trabajo".

A pesar de todo esto, la modelo dejó claro que no busca obtener ningún tipo de ventaja; simplemente recibir lo que le corresponde:

"Una disculpa no me sirve. Yo quiero trabajar y seguir abriéndome camino. Quiero que se deje de fomentar el morbo y que no se aprovechen de nuestra imagen, porque cuando vienes de un contexto vulnerable, aceptas trabajos porque necesitas trabajar".

Magna Mata pide parar comparaciones entre mujeres

Mata también abordó las comparaciones que se han hecho por su parecido físico con Cazzu y las versiones que involucraban a Ángela Aguilar.

Lejos de alimentar esa narrativa, la modelo cuestionó el enfoque que suele darse a estas situaciones done, según dijo, las mujeres terminan siendo comparadas y señaladas.

"Siempre ha habido un morbo mediático que nos juzga a las mujeres. Me gustaría pensar que es solo por el parecido, pero no quisiera que esto afecte a Cazzu, que es una artista muy talentosa y que también está pasando por lo suyo".

Sobre la menor de los Aguilar, aunque no dio mucha información, dejó entrever que también está sufriendo.

"Me han dicho que todo esto se salió de control y que ella lo está pasando mal", finalizó.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Nodal explica por qué la modelo de su nuevo video se parece a Cazzu y Ángela Aguilar. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Tomada de YouTube Christian Nodal

Nodal explica por qué la modelo de su nuevo video se parece a Cazzu y Ángela Aguilar

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más guapa e inteligente que ella”. Foto: EFE / AFP

Meghan Markle quería ser reina por encima de Kate Middleton: “Cree que es más atractiva e inteligente que ella”

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio. Foto: Marichelo- IG / Jorge D'Alessio-IG

"Hay exesposos, pero no exhijos": Marichelo, hermana de Anahí, rompe el silencio sobre su divorcio con Jorge D'Alessio

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video. Foto: AFP /Tomada de Youtube Christian Nodal / /EFE/ Mario Guzmán

“La Cazzuangela sí existe”: Nodal desata polémica por modelo idéntica a Ángela Aguilar y Cazzu en nuevo video

Elizabeth Hurley/ AFP

Elizabeth Hurley posa sobre la arena y se luce con un bikini a rayas a los 60 años

[Publicidad]