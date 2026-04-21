Más Información

Luego de tiroteo, cierran Zona Arqueológica de Teotihuacán hasta nuevo aviso

Luego de tiroteo, cierran Zona Arqueológica de Teotihuacán hasta nuevo aviso

Un destacamento de 30 elementos de la Guardia Nacional vigilaba los cinco acceso a Teotihuacan

Un destacamento de 30 elementos de la Guardia Nacional vigilaba los cinco acceso a Teotihuacan

VIBRART, fiesta cultural del Tec de Monterrey

VIBRART, fiesta cultural del Tec de Monterrey

El mundo de Leonora Carrington desde su interior

El mundo de Leonora Carrington desde su interior

Frida Kahlo, fenómeno cultural además de ícono artístico

Frida Kahlo, fenómeno cultural además de ícono artístico

Gonzalo Celorio: "La lengua española no es la lengua de la conquista, sino de la independencia"

Gonzalo Celorio: "La lengua española no es la lengua de la conquista, sino de la independencia"

A Ángela Aguilar y a Christian Nodal los rodean versiones de separación luego de que en el , apareciera una modelo muy parecida físicamente tanto a Ángela como a su expareja Cazzu, situación que habría molestado mucho a la hija de Pepe Aguilar, al grado, de supuestamente separarse de su esposo.

Desde que el escándalo estalló, sólo Nodal se pronunció brevemente al respecto, diciendo que no es dueño de su nombre ni se su música, sólo de su voz, esto supone que su padre Jaime González, dueño del nombre Christian Nodal, estaría detrás del video "Un vals" y de la aprobación de la

La ausencia de Ángela en redes y en su canal de WhatsApp han desatado más la versión de que la pareja estaría pasando por un mal momento, después de que el propio Nodal revelara en entrevista que que alistaban para el mes de mayo se pospone por cuestiones de seguridad en Zacatecas.

Lee también:

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados?

Mientras en redes suena fuerte que Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados, cuando fue cuestionado por "Ventaneando" sobre si su hija y su yerno se encontraban aún juntos.

El cantante, quien asistió a un evento de equitación en la Ciudad de México, se limitó a decir que él no era vocero de Ángela.

Sin embargo, el periodista Jomari Goyso, quien forma parte de "Despierta América", y quien es amigo cercano de Ángela y Christian, aseguró que ellos siguen juntos y tranquilos en su casa de Houston, que así lo pudo constatar a través de una videollamada.

"El finde semana hablé con ellos, están en su casa felices, o sea, no sé; eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también, eso yo lo viví", afirmó.

Destacó que hay momentos en los que la gente necesita desconectarse, y eso es lo que la pareja está haciendo.

Lee también:

"Hay una era en la que es importante desconectarse , porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera y obviamente se apoyan en una trayectoria de sus vidas", expresó.

Christian Nodal rompe el silencio tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu que aparece en su video "Un vals".
Christian Nodal rompe el silencio tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu que aparece en su video "Un vals".

Reiteró que los vio felices, y bromeó que aún no se va avivir con ellos porque todavía no tienen caballos.

"Hice FaceTime y estaban en casa felices y no me voy a vivir con ellos porque todavía no tienen caballos".

Jomari Goyso fue el único periodista que fue invitado a la boda de la pareja efectuada en julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos, México.

Fue una ceremonia privada e íntima, con un número reducido de invitados, se menciona que menos de 50 personas, entre ellos la familia de los novios; el cantante puertorriqueño Marc Anthonyy su esposa, la modelo Nadia Ferreira, fueron testigos especiales y padrinos de la unión.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pepe Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje tras escándalo de Nodal y Ángela: “Sabes lo que hiciste”. Foto: AP/ Youtube MoluscoTV

Pepe Aguilar rompe el silencio y lanza fuerte mensaje tras escándalo de Nodal y Ángela: “Sabes lo que hiciste”

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian. Foto: Tomada de TikTok @esmeralda.canape

Exviolinista de Nodal enciende redes con look de sirena en plena crisis de Ángela y Christian

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals". Foto: AFP

¿Se acabó? Nodal y Ángela en crisis: lo habrían sacado de la casa tras polémico "vals"

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX. (Photo by Grant Pollard/Invision/AP)

Ed Sheeran pone fin a la reventa en México: así funcionará su estricto sistema para su concierto en CDMX

Intagram

Influencer Anastasia Karanikolaou posa en atrevida sesión con una amiga y deslumbran

[Publicidad]