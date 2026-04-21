A Ángela Aguilar y a Christian Nodal los rodean versiones de separación luego de que en el video del cantante, "Un vals", apareciera una modelo muy parecida físicamente tanto a Ángela como a su expareja Cazzu, situación que habría molestado mucho a la hija de Pepe Aguilar, al grado, de supuestamente separarse de su esposo.

Desde que el escándalo estalló, sólo Nodal se pronunció brevemente al respecto, diciendo que no es dueño de su nombre ni se su música, sólo de su voz, esto supone que su padre Jaime González, dueño del nombre Christian Nodal, estaría detrás del video "Un vals" y de la aprobación de la polémica modelo Dagna Mata.

La ausencia de Ángela en redes y en su canal de WhatsApp han desatado más la versión de que la pareja estaría pasando por un mal momento, después de que el propio Nodal revelara en entrevista que la boda religiosa que alistaban para el mes de mayo se pospone por cuestiones de seguridad en Zacatecas.

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¿Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados?

Mientras en redes suena fuerte que Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados, Pepe, el padre de Ángela, no respondió cuando fue cuestionado por "Ventaneando" sobre si su hija y su yerno se encontraban aún juntos.

El cantante, quien asistió a un evento de equitación en la Ciudad de México, se limitó a decir que él no era vocero de Ángela.

Sin embargo, el periodista Jomari Goyso, quien forma parte de "Despierta América", y quien es amigo cercano de Ángela y Christian, aseguró que ellos siguen juntos y tranquilos en su casa de Houston, que así lo pudo constatar a través de una videollamada.

"El finde semana hablé con ellos, están en su casa felices, o sea, no sé; eso es lo que yo viví el sábado y el viernes también, eso yo lo viví", afirmó.

Destacó que hay momentos en los que la gente necesita desconectarse, y eso es lo que la pareja está haciendo.

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"Hay una era en la que es importante desconectarse , porque todo el mundo tiene el derecho de decir lo que quiera de la vida que quiera y obviamente se apoyan en una trayectoria de sus vidas", expresó.

Christian Nodal rompe el silencio tras la polémica por la modelo parecida a Cazzu que aparece en su video "Un vals".

Reiteró que los vio felices, y bromeó que aún no se va avivir con ellos porque todavía no tienen caballos.

"Hice FaceTime y estaban en casa felices y no me voy a vivir con ellos porque todavía no tienen caballos".

Jomari Goyso fue el único periodista que fue invitado a la boda de la pareja efectuada en julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en Amacuzac, Morelos, México.

Fue una ceremonia privada e íntima, con un número reducido de invitados, se menciona que menos de 50 personas, entre ellos la familia de los novios; el cantante puertorriqueño Marc Anthonyy su esposa, la modelo Nadia Ferreira, fueron testigos especiales y padrinos de la unión.

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