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Daniela Elena Alatorre Benard, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), destacó la importancia de la memoria histórica audiovisual en México y afirmó que la nueva Ley de Cine y el Audiovisual dispone que toda obra cinematográfica o audiovisual de largometraje debe entregar una copia de resguardo a la Cineteca Nacional.
Durante la conferencia mañanera encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Alatorre Benard indicó que “la Cineteca Nacional tiene un acervo histórico vasto, impresionante y hace un trabajo de preservación. El Instituto Mexicano de Cinematografía también tiene su propio acervo y tiene bodegas en la Cineteca”.
“Lo importante es entender que el mundo ha cambiado. El cine se ve en muchos lugares, en muchas plataformas, circula de manera muy distinta y es importante que el Estado tenga copias en resguardo para conservar el patrimonio histórico”, dijo.
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Además, la funcionaria destacó la importancia de que el Estado tenga un acervo, “porque los acervos ya existen son unas bóvedas maravillosas y eso es lo que está dispuesto en la ley que se aprobó el miércoles”.
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