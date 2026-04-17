Claudia Curiel Icaza, secretaria de Cultura, celebró la aprobación de la Ley de Cine y del Audiovisual y las reformas a las Ley Federal del Derecho de Autor y afirmó que “estas leyes tienen un marco más amplio basada en derechos culturales”.

Durante la conferencia matutina en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, Curiel Icaza indicó que “hoy más que nunca el cine se hace en distintas partes, es decir, se puede filmar en un lugar, los efectos especiales se hacen en otra parte del mundo y el término de la postproducción en otra y es una cadena que necesitaba una actualización de la ley”.

En ese sentido, explicó que el cine necesitaba una ley basada en derechos culturales y no pensada únicamente en el mercado, “sino que esta incluye el derecho del público, el fomento a la equidad y en el fortalecimiento de cada uno de los sectores”.

Lee también Cine México, libro que aporta nuevas miradas sobre la industria

Secretaria de Cultura Claudia Curiel durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que encabeza este viernes la titular de la Segob Rosa Icela Rodríguez (17/04/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

La funcionaria destacó el incremento progresivo para el fomento al cine, “que está marcando el interés y la relevancia de una industria de las distintas comunidades y de la importancia del cine como una herramienta de soberanía nacional”.

Añadió que la ley mantiene el 10% de la exhibición en salas, “que se aumenta en el cine mexicano y se amplía de 7 a 14 días el periodo mínimo en cartelera y se estará supervisando de manera semestral para que el cine nacional tenga mayor presencia y frente a las grandes industrias”.

Adicionalmente, enfatizó que contempla el fortalecimiento de la memoria audiovisual del país al consolidar obligaciones de conservación, restauración, digitalización y difusión del acervo, “que significa que estamos construyendo una memoria del patrimonio audiovisual”.

Lee también Va la Ley de cine; la IA genera dudas

Secretaria de Cultura Claudia Curiel durante la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum que encabeza este viernes la titular de la Segob Rosa Icela Rodríguez (17/04/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Al respecto de la Ley Federal del Derecho de Autor, la funcionaria enfatizó que reconoce con mayor claridad la voz y la imagen, como parte del trabajo artístico y de la identidad profesional, así como también establece que cualquier uso mediante herramientas tecnológicas requiere la autorización expresa e informada y condiciones contractuales claras.

“Esto sirve para proteger la fuente de trabajo de intérpretes, actores y voces profesionales, para evitar que las tecnologías sustituya de forma indebida la labor humana”, dijo.

“Ambas aprobaciones son fundamentales, actualizan las normativas, nos ponemos al corriente con los avances tecnológicos y protegemos a los artistas”, agregó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro