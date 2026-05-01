Los exintegrantes de PXNDX volvieron a meterse en la conversación digital, y esta vez por un comentario que no pasó desapercibido. Fans de José Madero rescataron una publicación de Arturo Arredondo en la que escribió: “Lo único peor que Morat es el tecladista de Morat”. La captura comenzó a circular rápidamente y fue retomada por usuarios que, entre ironía y reclamo, cuestionaron a quienes suelen señalar al fandom de Pepe como “tóxico”, recordando que las tensiones no siempre vienen de ese lado y hasta lo compararon con el vocalista de Zoé: “Tiene más de 40 años y criticando a lo León Larregui”, escribieron.

Pero lo que empezó como una simple captura terminó escalando en comentarios bastante duros: desde quienes señalaron que el comentario era innecesario, hasta los que lo tacharon de actitud “bully” o cuestionaron su trayectoria en comparación con músicos de Morat. Entre correcciones, como que el “tecladista” en realidad es bajista, el episodio volvió a encender la conversación de los exPxndx que siempre piden respeto, pero hablan mal de José Madero y cuando pueden, de algún otro músico.

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Gala Montes “derrochará” la quincena en Asia

Gala Montes se queda “desempleada”. Este miércoles se grabaron las últimas escenas de “Corazón de oro”, telenovela en la que la actriz interpreta a Catalina, la audaz villana. Por ello, Gala reveló que, tras concluir el proyecto, se quedará sin trabajo por un tiempo, aunque planea aprovecharlo para viajar: “Ya voy a estar desempleada, otra vez, pero me voy a Japón con mi sobrina”.

Además, la exparticipante de “La casa de los famosos” comentó que el dinero generado en la telenovela producida por Pedro Ortiz de Pinedo, lo destinará a su viaje por Asia, donde permanecerá cerca de un mes: “Vamos a ir a derrochar la quincena”, dice feliz de poder disfrutar un descanso tras semanas de grabaciones.

Gala Montes. Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL.

S.S.Karthikeya, como cualquier fan en la CCXP

Aun con el éxito que resultó la película “RRR” y la expectativa que ha generado en redes “Varanasi”, S.S.Karthikeya, quien vino a promocionar la cinta que se estrenará en 2027, paseó sin ningún problema en los pasillos del centro Banamex durante la reciente CCXP.

El viernes ofreció su panel y el resto del fin de semana se le pudo ver entre los stands sin ser molestado por nadie, incluso dando entrevistas en la zona de comida a medios y disfrutando de las novedades de la convención.

El hijo de S. S. Rajamouli demostró que el éxito no ha elevado su ego y sigue siendo bastante terrenal.

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