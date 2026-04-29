La secuela de Mario Bros no encontró la estrella invencible que varios esperaban en taquilla. Y las cifras hablan: después de un mes en cartelera, “Super Mario Galaxy: la película” apenas ronda los 13 millones de boletos vendidos, unos 10 millones menos que su antecesora de 2023.

Especialistas proyectan que apenas superará los 15 millones de entradas en lo que resta de su corrida comercial. Aun así, la película es muestra de que la taquilla mexicana no se ha recuperado tras pandemia, porque con esa cifra ya es la más vista del año, muy por encima del segundo lugar, que hasta ahora comparten “El proyecto del fin del mundo” y “Hoopers: operación castor”, ambas con poco más de 3 millones de boletos vendidos.

Es cierto que Mario no consiguió tantas monedas como en 2023, pero tampoco se fue por una tubería. Sigue en primer lugar del año.

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Todo lo que Michael Jackson se “pone raro” tras su película

Luego de que en sus primeros cinco días en exhibición la cinta “Michael” contabilizara más de 2 millones de asistentes, en internet se han disparado los ofrecimientos de mercancía rara en torno al llamado “Rey del Pop”.

Por ejemplo, un boleto oficial de su concierto en México en 1993 se tasa en mil 500 pesos, mientras figuras de resina de apenas 11 centímetros de altura se ofrecen en más de 100 pesos, aunque deben adquirirse en paquete forzoso de cinco. También “artesanos” mexicanos se dieron a la tarea de hacer una palomera con forma de la clásica chamarra negra, cuyo precio supera los 500 pesos.

El intérprete de “Thriller” cumplirá 17 años de muerto el próximo 25 de junio, pero para la memorabilia, al parecer, su legado es para “los vivos”.

La biopic de Michael Jackson ha disparado la fiebre por el Rey del pop. Foto: IMDB.





Televisa lo hizo: descongeló a Claudia Álvarez

Después de casi seis años desde su última telenovela, Claudia Álvarez regresa a Televisa con un nuevo proyecto de la mano de Rosy Ocampo. Aunque se mostró feliz por esta oportunidad, dejó entrever una posible razón de su ausencia: “Antes pasaba mucho que hacías novela y no te permitían hacer cine o series, pero hoy en día está muy abierto, todo el mundo va y viene”, dijo a la prensa.

La protagonista de “Vencer el desamor”, durante la presentación de “Corazón de Marruecos”, comentó que se sintió atraída tanto por la propuesta de Rosy como por el equipo creativo, en especial por el director. “Trabajar con Rosy Ocampo fue una bendición y con Benjamín Cann, uno de los mejores directores que tiene la empresa”, expresó.

Foto: Instagram @claudiaalvarezo

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