Jorge Ortiz de Pinedo revela que la puesta “No te vayas sin decir adiós”, que produce y que escribió su hijo Óscar para que la protagonizara él, se la ganó Juan Ferrara. El actor, director y productor dice que cuando su hijo le enseñó el texto quedó muy contento, pero fue una llamada de Juan Ferrara, quien fue su cuñado por 15 años porque Ortiz de Pinedo estuvo casado con Esther Guilmáin, cambió los planes. Ferrara le dijo que le parecía que era el texto con el que podía retirarse de los escenarios teatrales.

Don Jorge no pudo resistirse porque entre ambos hay una amistad de 60 años, un cariño entrañable, así que le cedió la oportunidad de subirse a las tablas y hoy la puesta está en temporada de nueva cuenta.

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Amanda Miguel y Ana Victoria recrean a Diego Verdaguer en su cumpleaños

Gracias a la Inteligencia Artificial, Amanda Miguel y Ana Victoria, su hija, pudieron abrazar a Diego Verdaguer con motivo de su cumpleaños conmemorado este domingo, día en el que habría cumplido 75 años.

“Hoy es tu cumpleaños, y aunque ya no estés aquí físicamente, tu presencia sigue viva en cada rincón de nuestras vidas y en cada canción que el mundo sigue cantando”, es parte del mensaje que Amanda escribió en sus redes acompañando el video de 15 segundos de duración.

En el video se ve al compositor de “Ladrona” al centro, sentado, frente a un pastel y flanqueado por Amanda y Ana Victoria, y sus nietos, Lucca Miguel y Camila Victoria también se ven abrazando a su abuelo.

“Te celebramos como siempre: con amor, con gratitud y con esa sonrisa tuya que nunca se nos va del corazón. Te extraño todos los días, Diego… pero tu amor me acompaña siempre. ¡Feliz cumpleaños, my love”.





Director hollywoodense se cuadra ante Guillermo del Toro

Ángel Manuel Soto, el director de “Blue Beetle”, se presentó en la CCXP en el panel Directors on Directing, en la que dijo que una de sus películas favoritas es “Cronos”, de Guillermo del Toro, aunque posteriormente dejó entrever que considera ya haberla superado.

Luego de mostrar una escena de “The wreeking crew”, el host le cuestionó: ¿Pero aún no es mejor que ‘Cronos’?”, a lo que el boricua respondió: “Estamos en México, así que no, no es mejor que ‘Cronos’”.

Guillermo del Toro. Fotos: AFP y AP

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