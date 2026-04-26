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fue contactada para filmar una película religiosa en España. La actriz y cantante está en pláticas para rodar en Murcia una cinta sobre la Virgen de ese lugar, cuyo rodaje arrancaría el próximo otoño. Por ahora el filme lleva el título de "La generala" y gente cercana a ella señala que Susana está cerca de aceptar la oferta.

Su participación más reciente en cine fue en 2021, cuando rodó "Asuntos pendientes del más allá", ópera prima de Ian Martin, que por razones desconocidas no ha llegado al público.

Zabaleta, quien en su momento fue uno de los rostros más socorridos del cine mexicano con títulos como "Sexo, pudor y lágrimas" y "Sobrenatural", ha dicho que se decantó por su carrera como cantante porque el cine no pagaba lo suficiente. Además, al estar casada con un cineasta, prefirió seguir su propio camino para mantener la relación en paz y sin competencia. Ahora, si acepta, su regreso al set tendría algo de milagroso.

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Evangelina Martínez pide tequila… y sigue dando función

A sus 89 años, Evangelina Martínez no solo camina y sube escaleras como si nada, también se da el lujo de atender a la prensa pidiendo un tequila para, dice, disfrutar mejor el momento. Y claro, quienes la acompañan hacen caso rápido para tenerla contenta, aunque ella, lejos de enojarse, bromea todo el tiempo.

La actriz sigue activa, aunque sea en papeles pequeños, y participa al menos en una producción al año. Entre sus trabajos recientes están las series Lotería de crimen, Acapulco y Los reyes de oriente.

Ahora espera el lanzamiento en cines de "Celestino", ficción estrenada en el reciente Festival Internacional de Cine en Guadalajara, una historia que mezcla el realismo mágico de los nahuales. Evangelina es madre de los también actores Evangelina y Roberto Sosa. A algunos les cuesta llegar al set; ella todavía llega, sube escaleras y pide tequila.

Gael García se hizo viral por enfrentar a fans… ¿hechizos?

¿Existen los fans hechizos? En redes se hizo muy viral hace unos días un momento incómodo protagonizado por. En el video, una persona se le acerca grabándolo con el celular, a lo que el actor responde: “¿Por qué me estás grabando?”. El seguidor contesta: “Es que soy tu fan”, y Gael remata, visiblemente incómodo: “A la próxima pregúntame antes”.

Según versiones que circulan entre reporteros, el encuentro no fue del todo lo que parece, mucho menos casual, sino que se trataría de dos periodistas que lo siguieron y se hicieron pasar por seguidores para evitar que llamara a seguridad.

Aun así, el actor mantuvo la calma y solo pidió que dejaran de grabarlo. Y bueno. Si eran fans, les faltó cortesía; si eran reporteros, les sobró actuación.

Gael García Bernal es captado por un fan, mientras el actor comía en compañía de conocidos. Fotos: Instagram, vía @issigarza
Gael García Bernal es captado por un fan, mientras el actor comía en compañía de conocidos. Fotos: Instagram, vía @issigarza

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