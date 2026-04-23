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Mía Rubín tiene claro al chico de sus sueños: igual a un príncipe azul. En específico, quiere un hombre de cabello negro, alto y de buen ver, con personalidad alegre, risueño y atento: igualito al Príncipe Eric, de "La Sirenita"... y claro, a su novio Tarik Othon.

“Naturalmente mis crushes imposibles siempre iban a ser los príncipes azules”, nos contó. Lo interesante es que ha practicado desde pequeña, incluso obligando a su hermana Nina a asumir el papel de príncipe encantador en sus juegos. Para la hija de Andrea Legarreta y Erick Rubín, lo importante, remarca, es que ha aprendido desde pequeña a identificar sapos y monstruos.

Fernanda Familiar arremete contra Laura Pausini por criticar las “filas fifís”

Fernanda Familiar decidió opinar sobre Laura Pausini y se metió en un terreno ríspido. La comunicadora criticó que la italiana detuviera su concierto en Perú para llamar la atención a la primera fila que no se sabía las canciones, mientras los que sí cantaban estaban más atrás.

Indignada, pidió respeto para el público de cualquier lugar e incluso sugirió que Pausini debería disculparse. Los fans le recordaron que esos lugares suelen estar apartados para patrocinios o para quienes pueden pagarlos, no necesariamente para los más fans. “Defensora de las filas fifís”, le reprocharon.

Foto: Cortesía.
Foto: Cortesía.

Valeria Vera encuentra la fórmula para mantenerse sobria

La actriz Valeria Vera confesó haber librado algo que hunde a muchos famosos y no tanto: el alcohol. “Hoy cumplo un año sobria. Lo recibo con los brazos abiertos y con toda la gratitud a mi divinidad por darme la buena voluntad de priorizarme”, escribió la actriz y productora, quien acompañó esas palabras con una imagen en la que se le ve abriendo los brazos.

En su camino no ha estado sola; ha contado con una red de apoyo. “Gracias a mi red de apoyo, a mi grupo, a mi madrina, a mi amor”, remarcó. Sus seguidores la felicitaron, pero otros más le piden que comparta el método que ha usado, para beneficio de todos.

La actriz cumplió un año sobria y lo celebró junto a sus seguidores. Foto: Instagram.
La actriz cumplió un año sobria y lo celebró junto a sus seguidores. Foto: Instagram.

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