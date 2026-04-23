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Mía Rubín tiene claro al chico de sus sueños: igual a un príncipe azul. En específico, quiere un hombre de cabello negro, alto y de buen ver, con personalidad alegre, risueño y atento: igualito al Príncipe Eric, de "La Sirenita"... y claro, a su novio Tarik Othon.
“Naturalmente mis crushes imposibles siempre iban a ser los príncipes azules”, nos contó. Lo interesante es que ha practicado desde pequeña, incluso obligando a su hermana Nina a asumir el papel de príncipe encantador en sus juegos. Para la hija de Andrea Legarreta y Erick Rubín, lo importante, remarca, es que ha aprendido desde pequeña a identificar sapos y monstruos.
Fernanda Familiar arremete contra Laura Pausini por criticar las “filas fifís”
Fernanda Familiar decidió opinar sobre Laura Pausini y se metió en un terreno ríspido. La comunicadora criticó que la italiana detuviera su concierto en Perú para llamar la atención a la primera fila que no se sabía las canciones, mientras los que sí cantaban estaban más atrás.
Indignada, pidió respeto para el público de cualquier lugar e incluso sugirió que Pausini debería disculparse. Los fans le recordaron que esos lugares suelen estar apartados para patrocinios o para quienes pueden pagarlos, no necesariamente para los más fans. “Defensora de las filas fifís”, le reprocharon.
Valeria Vera encuentra la fórmula para mantenerse sobria
La actriz Valeria Vera confesó haber librado algo que hunde a muchos famosos y no tanto: el alcohol. “Hoy cumplo un año sobria. Lo recibo con los brazos abiertos y con toda la gratitud a mi divinidad por darme la buena voluntad de priorizarme”, escribió la actriz y productora, quien acompañó esas palabras con una imagen en la que se le ve abriendo los brazos.
En su camino no ha estado sola; ha contado con una red de apoyo. “Gracias a mi red de apoyo, a mi grupo, a mi madrina, a mi amor”, remarcó. Sus seguidores la felicitaron, pero otros más le piden que comparta el método que ha usado, para beneficio de todos.
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