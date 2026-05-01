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Con botas, mezclilla y ambiente festivalero, compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes junto al ejecutivo musical Scooter Braun durante una salida de inspiración cowboy que dejó ver la cercanía entre ambos.

En las postales, la actriz de “Euphoria” y Braun posan sonrientes y relajados frente a la cámara. En una de las imágenes, él sostiene la pierna de Sweeney mientras ella presume sus botas; en otras, aparecen en una secuencia en blanco y negro tipo cabina, con miradas cómplices y gestos espontáneos.

El carrusel también incluye un video en el que la pareja canta durante el evento, además de otra escena en la que él la carga, momentos que reflejan complicidad sin muestras explícitas de afecto.

Sydney Sweeney y Scooter Braun en el festival Stagecoach 2026. Foto: Instagram oficial.
Sydney Sweeney y Scooter Braun en el festival Stagecoach 2026. Foto: Instagram oficial.

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La actriz asistió recientemente al Stagecoach Festival, celebrado en California, acompañada también de amigos cercanos. “Fin de semana al estilo vaquero”, escribió en la publicación.

La aparición se suma a una imagen que Braun compartió previamente en sus historias de Instagram junto a Sweeney, lo que volvió a generar conversación entre los fanáticos sobre su vínculo, que desde hace meses circula en medios y redes sociales.

De acuerdo con reportes, ambos se habrían conocido en septiembre de 2025 durante la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia, y desde entonces habrían mantenido encuentros discretos en Los Ángeles. Hasta el momento, ninguno ha confirmado públicamente lo que se ha sugerido sobre su relación.

Sydney Sweeney y Scooter Braun en el festival Stagecoach 2026. Foto: Instagram oficial.
Sydney Sweeney y Scooter Braun en el festival Stagecoach 2026. Foto: Instagram oficial.

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¿Quién es Scooter Braun?

Braun es un empresario e inversionista estadounidense enfocado en las industrias del entretenimiento, la tecnología y el arte. Se ha consolidado como una figura influyente al representar a artistas como Justin Bieber, Ariana Grande y Demi Lovato.

También ha estado envuelto en polémicas, como su conflicto con Taylor Swift tras adquirir los derechos de los másters de sus primeros álbumes luego de comprar Big Machine Records, lo que llevó a la cantante a regrabar su catálogo.

Actualmente, es presidente de Ithaka Management Group, firma de inversión privada centrada en empresas tecnológicas estratégicas, y ha impulsado la carrera de artistas como J Balvin, Ozuna, Martin Garrix y Kanye West.

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Además, es asesor sénior y miembro del consejo de administración de HYBE, compañía que representa a BTS.

Braun también ha invertido en empresas como Uber, Spotify, Pinterest y Discord, y participa en iniciativas filantrópicas relacionadas con salud mental, derechos de las mujeres y prevención de la violencia armada.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.
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