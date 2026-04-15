Sydney Sweeney retoma los shorts de mezclilla en la nueva campaña de American Eagle, luego de la controversia que marcó su colaboración con la marca en 2025.

La actriz de "Euphoria" aparece en los anuncios con una actitud relajada y una sonrisa coqueta, modelando distintos diseños bajo el nombre “Syd for Short: American Eagle Jean Shorts”. En la campaña, la intérprete juega incluso con su propio nombre, reducido a “Syd”, en sintonía con la propuesta de usar shorts en lugar de pantalones completos, combinados con camisetas ajustadas.

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“¿Qué marca estoy usando?”, pregunta Sweeney en el video promocional, para luego responder con ironía: “Sí, esa”.

Los diseños incluyen detalles de mariposa en honor a sobrevivientes de violencia doméstica y forman parte de una iniciativa en apoyo a Crisis Text Line, una organización sin fines de lucro que brinda atención en salud mental las 24 horas. Las ganancias netas de las prendas Syd Jean y Syd Short serán donadas a esta causa.

A través de un comunicado, Sweeney señaló la importancia personal de esta colaboración: “Me encanta saber que cuando alguien usa estas piezas también forma parte de algo significativo, que ayuda directamente a quienes lo necesitan”, señaló.

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La polémica de 2025

El verano pasado, la actriz estuvo en medio de la conversación en redes sociales tras el lanzamiento de su primera campaña con la marca.

La propuesta, que incluía el eslogan “Great jeans” (un juego de palabras entre jeans y genes), generó críticas por la forma en que vinculaba a Sweeney, de cabello rubio y ojos azules, con atributos genéticos.

En uno de los anuncios, la actriz explicaba: “Los genes se transmiten de padres a hijos, a menudo determinando características como el color de cabello, la personalidad e incluso el color de ojos. Mis genes son azules”, antes de que una voz en off añadiera: “Sydney Sweeney tiene buenos jeans”.

El mensaje fue interpretado por algunos usuarios como incómodo, al sugerir que ciertos rasgos genéticos tienen mayor valor.

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Aunque Sweeney calificó la polémica como “surreal”, la controversia no afectó las ventas: las prendas se agotaron en pocos días. American Eagle defendió entonces la campaña y reiteró su postura: “Seguiremos celebrando cómo cada persona usa sus jeans con confianza, a su manera. Los buenos jeans le quedan bien a todos”.

De hecho, la campaña resultó un éxito comercial. Las acciones de la compañía subieron un 25% tras su lanzamiento.

Sydney Sweeney en la campaña de American Eagle.